Совокупная выручка крупнейших девелоперов жилья упала на 6%

23 июля. FINMARKET.RU - В России 20 крупнейших застройщиков жилья по объемам текущего строительства выручили в первом полугодии 2026 года от продажи всех видов недвижимости 869,9 млрд рублей, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), которые приводят " Ведомости ".

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 6,3%. Правда, с учетом всех девелоперов он сократился только на 1% - до 2,6 трлн рублей. Причем у компаний, не входящих в топ-20, общий объем выручки даже вырос на 2% - примерно до 1,7 трлн рублей.

Похожая статистика и у сервиса "Пульс продаж новостроек". Согласно его расчетам, суммарная выручка 20 крупнейших застройщиков России от реализации квартир, апартаментов, коммерческой недвижимости и машино-мест в январе-июне 2026 года составила 859,3 млрд рублей (-8,8% год к году). Поступления от квартир сократились на 7,8%, нежилых помещений - на 26,2%. Только в сегменте машино-мест показатель увеличился на 5,8%, уточняет его руководитель Артем Советников.

упали у семи входящих в топ-20 компаний, по данным ЕИСЖС. Сильнее всего - у ГК "Самолет" (на 48%), минимальное снижение - у ГК ЛСР (4%). А вот у остальных девелоперов выручка по итогам первого полугодия, напротив, увеличилась от 6% ("Гранель") до 158% (ССК). Наращивать объемы реализации жилья в условиях ужесточения программы семейной ипотеки и пока еще высоких ставок по рыночным кредитам крайне сложно, рассуждает директор по исследованиям Macon Ольга Змиевская. И то что более чем половине девелоперов удалось избежать сокращения выручки, по ее мнению, уже можно считать успехом.