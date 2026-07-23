Дефицит топлива разогнал инфляцию в регионах

23 июля. FINMARKET.RU -в регионах пошла вверх вслед за подорожанием моторного топлива. Например, в Тыве к июню оно выросло в цене на 65% за год, в Севастополе — на 80%, а в Москве и Санкт-Петербурге — примерно на 12,5–13,5%, следует из данных Росстата, которые проанализировали « Известия ». На этом фоне в России снова появился субъект с двузначной инфляцией, хотя еще в начале года таких высоких показателей не было. В июне годовой рост цен в Тыве достиг 12,2%. За месяц он увеличился более чем на 5 п. п., став максимальным в стране. Самая низкая инфляция при этом зафиксирована в Ингушетии — 3,88%, хотя и там показатель увеличился.

Еще в начале года ни один российский регион не показывал двузначную инфляцию. Однако к лету рост цен вновь ускорился. Одной из главных причин стал дефицит топлива, который привел к подорожанию бензина и дизеля в ряде регионов.

Как отмечалось в «Резюме обсуждения ключевой ставки», которое ЦБ опубликовал еще в начале июля, удорожание топлива напрямую влияет на инфляцию, поскольку оно входит в потребительскую корзину. Помимо этого, рост цен на бензин и дизель может также переноситься в стоимость других товаров и услуг через транспортные и производственные издержки. То есть это увеличило расходы бизнеса, а затем отразилось на стоимости большинства потребительских товаров, пояснила ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

Еще одним фактором стало удорожание услуг. В июне выросли цены и тарифы на услуги почтовой и мобильной связи, продолжила Наталья Мильчакова. Кроме того, начавшееся в том же месяце ослабление рубля способствовало повышению стоимости ряда импортных товаров, от поставок которых Россия по-прежнему зависит. По данным регулятора, нацвалюта за июнь просела почти на 10% — до 77,75 рубля за доллар.

На фоне этих факторов рост цен выше среднероссийского уровня (6,02%) зафиксировали в 49 регионах страны. Также в топ-5 по инфляции в июне вошли Севастополь (8,8%), Камчатка (8,45%), Самарская (8,44%) и Костромская (7,87%) области

При этом в 36 субъектахтемпы роста цен оказались ниже среднего уровня по стране. Показатель, приближенный к таргету ЦБ, зафиксировали в Омской (4,31%), Архангельской (4,7%) и Волгоградской (4,75%) областях, а также в Республике Алтай (4,63%).

Разница в уровне инфляции между регионами связана как с разной динамикой цен на отдельные товары и услуги, так и с особенностями потребительских расходов населения в каждом субъекте, заявили «Известиям» в Росстате.

В субъектах РФ, где жители тратят большую часть доходов на продукты питания и, а логистика остается более сложной и дорогостоящей, любое подорожание базовых товаров ощущается сильнее, отметила аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.

Помимо структуры расходов, на динамику цен влияют и особенности региональных рынков.

Полностью устранить разрыв в инфляции между регионами невозможно, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Разброс цен сохранится из-за объективных факторов — географии, структуры экономики и уровня доходов населения.

Однако, несмотря на наличие таких различий, сократить этот разрыв всё же возможно. Для этого недостаточно только денежно-кредитной политики. Необходимы и структурные меры. Еще одним инструментом может стать усиление конкуренции. Отдельное внимание эксперты обращают на ситуацию на топливном рынке. Важно устранить главную причину нынешнего роста цен — проблемы с предложением бензина и дизеля. Для этого необходимо восстановить объемы поставок: завершить ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, увеличить их загрузку и поддержать внутренний рынок.

Таким образом, именно ситуация на топливном рынке станет одним из ключевых факторов для динамики цен в ближайшие месяцы. После восстановления предложения его влияние постепенно снизится.