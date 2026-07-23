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23 июля 2026 года 08:37
Рисках есть для всех российских приложений
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URA.RU/TASS
23 июля. FINMARKET.RU - Удаление Apple из App Store всех основных приложений холдинга VK и мессенджера Max вызвало тревогу среди участников рынка. По мнению опрошенных «Коммерсантом» экспертов, мотивы, использованные для введения ограничений, не являются уникальными для VK и могут быть применены к широкому кругу российских IT-компаний. Apple 25 июня удалила из App Store основные приложения VK, включая «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», VK Видео, VK Музыку, VK Знакомства и Mail.ru. Ранее из магазина также исчез мессенджер Max, при этом компания объясняла его удаление претензиями к безопасности, а остальные сервисы — санкционными ограничениями. Эксперты считают, что это создает опасный прецедент для российских IT-компаний. Под ограничения, по их оценке, могут попадать не только мессенджеры и почтовые сервисы, но и другие крупные платформы, которые по российскому законодательству обязаны взаимодействовать с госорганами и передавать им данные. Отдельное внимание аналитики обращают на претензии к обязательной предустановке Max на смартфоны. По их мнению, этот аргумент не является уникальным, поскольку в России предустанавливается целый перечень приложений, а не только сервисы VK. По оценке участников рынка, санкции показывают, что под угрозой могут оказаться многие компании, работающие в российском правовом поле. В первую очередь это касается крупных цифровых сервисов с широкой аудиторией и сложной инфраструктурой.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, приложения, риски
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