В России сокращается потребление мобильного интернета

23 июля. FINMARKET.RU - В 2025 г. по сравнению с 2024 г. падения потребления мобильного интернета на фоне ограничений сотовой связи не было, сообщили опрошенные «Ведомостями» операторы и телекомэксперты. По данным Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, которые приводят "Ведомости", в среднем каждый абонент ежемесячно потреблял по 24 ГБ мобильного интернета (288 ГБ ежегодно).

Но уже в первом полугодии 2026 г. мобильное интернет-потребление стало сокращаться на фоне регулярных ограничений доступа к сотовой сети, в том числе и в мегаполисах. «Сбермобайл», по словам представителя компании, фиксирует снижение мобильного трафика на 22%. В отдельных регионах, например в Воронежской, Ивановской и Курской областях, а также в Краснодарском крае, объем потребления сотового интернета снизился более чем на 40%. В Москве и Московской области интернет-трафик сократился на 30%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – на 18%, указал представитель телекомкомпании.

На конец 2025 г. к интернету были подключены 171,8 млн абонентов мобильной связи, говорится в отчете ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. В сегменте мобильного интернета превалируют физические лица, которые составляют 92,7% всех абонентов и генерируют 93,6% трафика из общего объема в 46,1 Эбайт.

в 2025 г. к 2024 г. незначительно увеличилось – на 1–2 ГБ на абонента в месяц, соглашается независимый аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. В 2024 г. среднестатистический абонент тратил 22 ГБ в месяц, говорилось в отчете «Билайна», что примерно сопоставимо с расходами других операторов, указывает он. По наблюдениям аналитика iKS-Consulting Максима Савватина, в 2025 г. значительных изменений в интернет-потреблении не произошло – мобильный трафик продолжил рост. Потребление увеличилось, несмотря на все ограничения, согласен директор департамента управленческого и финансового консультирования ДРТ Иван Киселев.

Но по итогам 2026 г., скорее всего, будет наблюдаться падение потребления минимум на 10% на фоне регулярных отключений сотовой сети в мегаполисах, прогнозирует Кусков. Трафик в среднем в этом году может упасть на 5–10%, согласен Савватин.