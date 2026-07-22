Промпроизводство в РФ в июне выросло на 0,6% после снижения на 0,7% в мае

Промпроизводство в РФ в июне 2026 года выросло на 0,6 % в годовом сравнении после снижения на 0,7% в мае, повышения на 1,9% в апреле, сообщил Росстат. Данные по промышленности оказались лучше прогноза экономистов, ожидавших снижение на 0,1%.

22 июля. FINMARKET.RU - Рост промпроизводства в РФ в июне 2026 года составил 0,6% в годовом сравнении после снижения на 0,7% в мае, роста на 1,9% в апреле, роста на 2,3% в марте, сокращения на 0,9% в феврале и снижения на 0,8% в январе, сообщил в среду Росстат.

Данные по промышленности в июне 2026 года оказались лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, предусматривал снижение промпроизводства РФ за июнь на 0,1% (на фоне существенного спада в нефтепереработке). Рост промышленности в июне отчасти объясняется тем фактом, что в июне 2026 года было на два рабочих дня больше, чем в июне 2025 года.

За январь-июнь 2026 годав РФ выросло на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе во II квартале рост промпроизводства ускорился до 0,6% с 0,3% в I квартале (ускорение объясняется исключительно календарным фактором - во II квартале 2026 года было на 3 рабочих дня больше, чем во II квартале 2025 года, а в I квартале наоборот на три рабочих дня меньше).

Как отмечалось, январь и февраль по ряду причин, в том числе календарных (в январе было на два рабочих дня меньше, чем годом ранее, а в феврале - на один рабочий день меньше) и погодных факторов, не являлись в полной мере показательными месяцами, задающими тренды на год. В марте и в апреле 2026 года число рабочих дней совпадало с мартом и апрелем 2025 года, а в мае 2026 года было уже на один рабочий день больше, чем в мае прошлого года.

С исключением сезонного и календарного факторов, по оценке Росстата, в июне 2026 года промышленность РФ выросла на 0,1% после снижения на 0,8% в мае, роста на 0,3% в апреле, также на 0,3% в марте, также на 0,3% в феврале и снижения на 0,3% в январе.

В июне 2026 года рост в обрабатывающих отраслях составил 2,6% в годовом выражении после роста на 0,5% в мае, на 3,1% в апреле, на 3,0% в марте, снижения на 2,8% в феврале и падения на 3,0% в январе (за январь-июнь - рост на 0,7%).

В добывающем секторе в июне 2026 года был зафиксирован спад на 2,4% в годовом выражении после падения на 2,7% в мае, снижения на 0,4% в апреле, роста на 1,0% в марте, на 0,9% в феврале и на 0,5% в январе (за январь-июнь - сокращение на 0,5%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в июне был зафиксировано сокращение на 1,4% после снижения на 2,2% в мае, роста на 0,9% в апреле, на 0,1% в марте, на 3,6% в феврале и на 7,5% в январе (за январь-июнь - рост на 1,9%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов снижение в июне составило 1,2% после спада на 3,4% в мае, роста на 0,9% в апреле, снижения на 2,4% в марте, на 2,1% в феврале и на 7,0% в январе (за январь-июнь - снижение на 2,5%).

Отрасли, показавшие в июне значительный рост по сравнению с июнем 2025 года: производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 38,0%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 28,4%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 14,0%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 12,7%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 12,3%; производство мебели - 12,0%; ремонт машин и оборудования - 8,4%; производство электрического оборудования - 7,7%; добыча прочих полезных ископаемых - 7,5%; добыча угля - 7,4%; производство кожи и изделий из кожи - 7,4%.

Отрасли, снизившие объемы производства в июне 2026 года по сравнению с июнем 2025 года: производство кокса и нефтепродуктов - 21,7%; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - 9,0%; производство бумаги - 6,9%; металлургическое производство - 3,4%.

Как сообщалось, в 2025 году рост промпроизводства в РФ составил 1,3% после повышения на 5,1% в 2024 году.

В 2026 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 0,5% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале июля). Минэкономразвития РФ прогнозирует увеличение этого показателя в 2026 году на 0,6%.

Производство легковых автомобилей в РФ в июне 2026 года, согласно опубликованным в среду данным Росстата, подскочило в годовом выражении в 1,7 раза, до рекордного за 1,5 года месячного результата, по итогам I полугодия - выросло на 16%.

По данным ведомства, за июнь в стране было произведено 77,9 тыс. легковых машин, что на 73,2% превысило результат аналогичного месяца прошлого года и на 51% - показатель мая текущего года. Июньский результат, согласно ранее опубликованным Росстатом данным, был самым высоким с декабря 2024 г., когда в стране произвели 79,6 тыс. легковых автомобилей

Согласно данным Росстата и расчетам "Интерфакса", во II квартале текущего года в РФ было выпущено 197,9 тыс. легковых автомобилей - почти на треть (+32,1%) больше, чем в аналогичном периоде прошлого года и на 9,8% больше, чем за I квартал текущего года.

По итогам I полугодия 2026 г. выпуск легковых машин в РФ вырос на 16%, до 378 тыс. единиц. Таким образом, исходя из данных Росстата, результат I полугодия по выпуску легковых машин в стране был самым высоким для этого периода за последние 5 лет, но все еще был значительно ниже досанкционного уровня в том же периоде. Так в январе-июне 2021 г. в РФ было произведено 736 тыс. легковых машин.

Производство грузовиков в июне ускорило рост - за прошлый месяц российские производители выпустили 13,2 тыс. шт. (+27,9% г/г и +40,6% м/м). По итогам полугодия выпуск грузовиков по-прежнему находится "в минусе" - он снизился на 12,1%, до 60,4 тыс. шт.

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн (кроме электробусов) в июне было сделано 900 шт. (+4,3% г/г и +22,4% м/м). За 6 месяцев текущего года их производство составило 4,3 тыс. шт. (-7,7%).

Двигателей внутреннего сгорания (ДВС) для автотранспорта в прошлом месяце было произведено 15,9 тыс. шт. - на 5,9% меньше в годовом выражении и на 26,1% больше - в помесячном. По итогам января-июня их выпуск снизился на 21%, до 84 тыс. шт.

Выпуск автомобильных кузовов за июнь вырос г/г на 18,3%, до 4,8 тыс. шт., что было на 22,1% больше, чем в мае этого года. За полугодие их производство снизилось на 4,7% и составило 22,1 тыс. шт.