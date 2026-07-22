Отрасль предлагает смягчить маркировку мидий, устриц, гребешков

22 июля. FINMARKET.RU - Выращивать моллюсков (мидий, устриц, гребешков) в РФ может стать дороже из-за новых требований к их маркировке. Производители говорят, что выполнение новых правил требует многомиллионных затрат. Отрасль предлагает продлить период "мягкого" внедрения правил маркировки, отказавшись от штрафов, и организовать масштабное обучение рыбоводов, пишет "Российская газета"

С 1 марта 2026 года предприятия аквакультуры обязаны проводить групповую маркировку выращиваемой рыбы и морепродуктов и вносить данные о них в государственную ветеринарную информационную систему. Однако отрасль столкнулась с проблемами после вступления в силу новых правил. Об этом шла речь на заседании Общественного совета при Росрыболовстве.

По словам заместителя председателя Общественного совета Ильи Раковского, если в прудовом рыбоводстве система в целом уже работает, то предприятия индустриального форелеводства и лососеводства испытывают затруднения при отражении операций в информационной системе "Хорриот".

Наибольшие вопросы возникают у морских хозяйств, выращивающих гребешка, устриц, мидий, трепанга и другие ценные гидробионты. В отличие от садкового рыбоводства, здесь продукция часто выращивается на морском дне либо в подводных сетных конструкциях, количество которых на одном предприятии может исчисляться тысячами. Как пояснил директор компании "ПравКом", представитель Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР) Владимир Колесников, действующие ветправила требуют обеспечить визуальную идентификацию средств маркировки с расстояния не менее трех метров, однако закрепить такие табло на подводных конструкциях в агрессивной морской среде зачастую невозможно. Поэтому предприятия Приморского края предлагают считать объектом маркировки не самих гидробионтов, а береговые ориентиры или элементы инфраструктуры.

В этой связи Общественный совет предлагает обратиться в Россельхознадзор с просьбой организовать серию специализированных методических семинаров. Также участники рынка считают нужным продлить переходный период, в течение которого предприятия не штрафуются за ошибки при работе с новой системой.