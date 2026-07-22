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22 июля 2026 года 10:23
Рынок коллективных инвестиций меняется
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Вероника Зорина/ТАСС
22 июля. FINMARKET.RU - Демократизация инвестиций, деглобализация мировой экономики и трансфер богатства между поколениями - ключевые тренды глобальной индустрии управления активами. Российские профучастники обсудили их 21 июля на конференции НАУФОР "Рынок коллективных инвестиций 2026", пишут "Ведомости". Шесть трендов, или шесть "д", выделил гендиректор одной из крупнейших УК, "Первой", Андрей Бершадский. Во главе списка - демократизация: на рынок приходит все больше частных инвесторов. Вторая тенденция - демографическая. Портрет инвестора сейчас сильно меняется, поскольку идет массированный трансфер благосостояния между поколениями, рассуждает Бершадский. Третья "д" - деглобализация, четвертая - долгосрочное стимулирование. В условиях суверенизации экономики и потребности в капитале есть потенциал для увеличения налоговой нагрузки и, соответственно, растущий запрос на управление ею, рассказал Бершадский. Пятая и шестая тенденции, раскрытые Бершадским менее подробно, - это дистрибуция через новые каналы продаж (маркетплейсы, например) и финансовых посредников (к примеру, фонды блогеров и рыночных экспертов) и диджитализация (ИИ, ЦФА, токенизация).
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, инвестиции
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