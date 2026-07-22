Активы закрытых ПИФов недвижимости превысили триллион

22 июля. FINMARKET.RU - Суммарные активы рыночных закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов) недвижимости по итогам второго квартала 2026 года выросли на 9,3%, до 1,04 трлн руб., следует из оценки УК "Парус Управление активами". Темпы роста оказались выше, чем в предшествующем квартале (6,5%) и годом ранее (8,9%). Рост обеспечивают фонды для квалифицированных инвесторов в сегментах офисной и торговой недвижимости, интерес к складам заметно снизился, пишет "Коммерсант"

Эксперты связывают развитие направления с выходом на него большего числа управляющих компаний, а также с расширением линейки фондов за счет других сегментов помимо складской недвижимости (в том числе после серии ударов по объектам складской недвижимости маркетплейса Wildberries). Причем основной потенциал роста участники рынка видят в сегменте офисной недвижимости. "Интерес со стороны компаний неизбежно отразился на рынке как аренды, так и продажи помещений и, как следствие, на инвестиционной привлекательности проектов в сегменте", - отметил руководитель направления по работе с недвижимостью УК "ВИМ Сбережения" Андрей Колокольников. Кроме того, он обращает внимание и на инвестиционный интерес в индустриальном сегменте, в частности в эксплуатации ЦОДов.