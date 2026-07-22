Иностранный капитал активно возвращается в Россию

В Евразийском регионе наметился явный тренд на восстановление потоков прямых иностранных инвестиций после существенного падения в 2022 году из-за санкций. Наиболее крупный приток в прошлом году зафиксирован в России, сказано в исследовании Института имени Гайдара, пишут "Известия"

По итогам 2025-го он достиг $25,3 млрд, следует из данных ежегодного доклада Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Это в 11,5 раза больше, чем в предыдущем году. Однако показатель всё еще не восстановился до уровня четырехлетней давности. В 2021 годупревышали $38,6 млрд. А больше всего денег за последние 30 лет в Россию поступило в 2008 году - свыше $75,8 млрд.

В прошлом году крупнейшими донорами в Евразийском регионе стали азиатские страны (Китай, Индия, Иран, Турция, государства Персидского залива), отмечается в исследовании Института имени Гайдара.вместе с партнерами по ЕАЭС продолжала наращивать экономическое сотрудничество с ними. Например, обсуждается соглашение о либерализации торговли РФ и ОАЭ.

"Объем инвестиций из недружественных стран сократился почти на 50% за период 2022–2025 годов. При этом более чем на 50% вырос их объем из дружественных", - говорится в исследовании.

Как сообщило ранее Минэкономразвития, Россия за два с половиной года привлекла 3,3 млрд рублей инвестиций по "золотым визам" (вложениям в экономику в обмен на упрощенное получение ВНЖ). Кроме того, в 2025 году ЦБ и Минфин согласовали предложения, позволяющие привлекать капитал из стран, которые ввели против РФ санкции.

Эта динамика отражает процесс постепенного восстановления показателя за счет замещения ушедшего из страны западного капитала — как российскими компаниями, так и игроками из других стран, прежде всего Азии и Ближнего Востока, сообщили изданию в пресс-службе Минэка.