Рейтинг российских банков за июнь

В июне 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавилимедиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и Индексу заметности занял ПСБ, по охвату аудитории - Альфа-Банк. В пятерку лидеров также вошел Т-Банк.

Сбербанк сохранил первое место, набрав 61 183 упоминания против 43 003 в мае. Вторую позицию занял ВТБ - 46 255 упоминаний (33 416 в мае), третье место занял ПСБ - 12 167 упоминаний (7 743 месяцем ранее).

Индекс заметности Сбербанка вырос на 84% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 49%, уровень заметности ПСБ вырос на 120%.

В рейтинге охвата первую строку занял ВТБ с результатом 293,5 млн (+12%, 261,9 млн в мае). На втором месте - Сбербанк с результатом 271,9 млн, показатель вырос на 42% в сравнении с предыдущим месяцем (191,9 млн). Третью строчку занял Альфа-Банк, его показатель вырос на 9% - до 125,7 млн (115,4 млн месяцем ранее).

В июне ключевые события в банковском секторе были связаны с XXIX Петербургским международным экономическим форумом, прошедшим 3-6 июня. Сбербанк провёл традиционный деловой завтрак, тема этого года - "Кризис: мифы и реальность. Что делать?". Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что за последние десять лет российская экономика продемонстрировала рост более чем на 20%, несмотря на многочисленные кризисы и внешние ограничения. Он подчеркнул, что предпринимательское сообщество является фундаментом экономики, поскольку именно бизнес формирует добавленную стоимость.

В рамках ПМЭФ Сбербанк презентовал платежный терминал НЕО, оснащенный встроенным искусственным интеллектом. Устройство объединяет ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы. НЕО стал первой в мире разработкой такого рода, созданной Сбербанком. До конца года банк намерен установить несколько тысяч новых терминалов. Как и текущие модели, НЕО поддерживает оплату банковскими картами, смартфонами, QR-кодами и биометрией.

Также в июне Сбербанк представил новый накопительный счет "Доблестный" с повышенной ставкой для ветеранов боевых действий. Счет смогут открыть действующие и новые клиенты банка до 15 сентября 2026 года. В банке отметили, что проценты будут начисляться ежемесячно на ежедневный минимальный остаток. Максимальная ставка по счету составит 12,5% годовых, но она может измениться в зависимости от ключевой ставки ЦБ РФ.

Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ-2026 представил позитивный взгляд на динамику инфляции и дал рекомендации по сбережениям для частных лиц. В Блогерской студии VK Видео в беседе с Юлией Меньшовой глава банка ВТБ заявил, что жесткая денежно-кредитная политика ЦБ дает ощутимые плоды, а финансовая система чувствует себя устойчиво, несмотря на более чем 30 тысяч санкций и вынужденные оборонные расходы. "Инфляция у нас резко идет вниз. Если она будет дальше идти так вниз, то мы скоро получим и лучшую ставку, и оживление экономики, больше кредитов безусловно, мы на это надеемся", - подчеркнул Костин.

Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова в ходе ПМЭФ подвела промежуточные итоги программы "Пушкинская карта", оператором которой банк стал с января 2026 года. "По итогам первых пяти месяцев банк выдал почти 7 миллионов карт - сегодня каждый второй молодой россиянин является участником программы и использует карту для посещения культурных мероприятий", - сообщила она. За январь-май 2026 года пользователи "Пушкинской карты" приобрели 12 миллионов билетов, а общие расходы участников программы на культурные мероприятия превысили 5,6 миллиарда рублей, из которых 2 миллиарда пришлось на кино.

Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости дал рекомендации для повышения финансовой культуры. По его словам, есть два ключевых правила, которые помогают лучше управлять личными финансами и снижать риски. Первое правило касается работы с информацией. Банкир советует доверять только первоисточникам - сведениям, публикуемым кредитными организациями и государственными ведомствами. Второе правило - найти наставника. Как выразился Пьянов, нужен ментор, способный провести по самым сложным финансовым лабиринтам. Сочетание грамотного ментора и официальной коммуникации от банка, полагает он, вполне достаточно для формирования устойчивых денежных привычек.

Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, выступая на сессии "Формирование финансовой культуры как стратегический вклад в развитие государства" в рамках ПМЭФ, обозначила приоритетные направления развития финансовой грамотности. По ее словам, по данным исследования Индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР), проводимого банком совместно с НИФИ Минфина России и Аналитическим центром НАФИ, в 2026 году банкам доверяют почти 80% россиян.

ПСБ и Страховой Дом ВСК заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве для развития страховых сервисов в интересах розничных клиентов банка. Документ подписали на полях ПМЭФ старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев и генеральный директор Страхового Дома ВСК Анна Рыбина.

Альфа-Банк и Инфомаксимум подписали соглашение в области процессной аналитики и искусственного интеллекта в рамках Петербургского международного экономического форума. В рамках соглашения компании планируют обмениваться экспертизой по вопросам применения аналитики бизнес-процессов (Process Mining), аналитики бизнес-операций (Task Mining) и искусственного интеллекта, создавать рабочие и экспертные группы, а также проводить совместные деловые мероприятия.

ВТБ и Альфа-Банк подключили сервис "Мультибанк" для юридических лиц, который позволяет работать в одном приложении со счетами в двух кредитных организациях. "Новый продукт предоставляет компаниям этого сегмента единый цифровой интерфейс, позволяющий управлять счетами разных юридических лиц своего холдинга как в Альфа-банке, так и в банке-партнере ВТБ. Функционал доступен в интернет-банке и мобильном приложении "Альфа-Бизнес", - говорится в пресс-релизе Альфа-банка.

Альфа-Банк и ДОМ.РФ разместили совместный выпуск облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ. Это уже третий совместный выпуск двух организаций объемом 55 млрд рублей. В покрытие облигаций включено более 9,6 тыс. кредитов, выданных по программам льготного ипотечного кредитования на покупку 461,6 тыс. кв. м жилья. Ставка купона по облигациям по итогам размещения установлена на уровне "ключевая ставка +1,06% годовых". Облигации включены в первый уровень котировального списка Московской биржи.

Упоминания в СМИ

N Наименование Упоминания в СМИ, июнь 2026 Упоминания в СМИ, май 2026 Изменения, % 1 Сбербанк 61 183 43 003 42,3 2 ВТБ 46 255 33 416 38,4 3 ПСБ 12 167 7 743 57,1 4 Альфа-Банк 10 335 8 867 16,6 5 Т-Банк 7 764 6 606 17,5 6 Газпромбанк 6 979 6 742 3,5 7 Совкомбанк 6 532 5 547 17,8 8 Россельхозбанк 6 461 7 547 -14,4 9 МТС Банк 3 636 2 907 25,1 10 Банк УРАЛСИБ 3 624 3 668 -1,2 11 Банк ДОМ.РФ 3 281 3 282 0,0 12 Почта банк 3 148 1 095 187,5 13 ОТП Банк 2 804 2 321 20,8 14 Московский Кредитный Банк 2 263 2 328 -2,8 15 Банк Санкт-Петербург 2 068 2 627 -21,3 16 Примсоцбанк 1 875 1 740 7,8 17 Вайлдберриз Банк 1 540 1 645 -6,4 18 МСП Банк 1 365 647 111,0 19 ББР Банк 1 091 1 241 -12,1 20 Ак Барс Банк 1 038 798 30,1 21 Озон Банк 952 809 17,7 22 Абсолют Банк 875 183 378,1 23 Банк Синара 791 1 101 -28,2 24 АБ "Россия" 736 147 400,7 25 Ренессанс Кредит 711 1 042 -31,8 26 Новикомбанк 688 358 92,2 27 Росэксимбанк 685 1 238 -44,7 28 КБ "Центр-инвест" 630 388 62,4 29 Банк Русский Стандарт 591 629 -6,0 30 Банк "Точка" 590 786 -24,9 31 Инго Банк 574 942 -39,1 32 Банк ЗЕНИТ 574 975 -41,1 33 Азиатско-Тихоокеанский Банк 541 608 -11,0 34 Райффайзенбанк 516 629 -18,0 35 Банк "Приморье" 482 303 59,1 36 Транскапиталбанк 476 368 29,3 37 Банк Левобережный 396 361 9,7 38 Банк "Солидарность" 346 123 181,3 39 "Локо-Банк" 343 482 -28,8 40 УБРиР 320 406 -21,2 41 Банк "Кубань Кредит" 317 287 10,5 42 ЮниКредит Банк 284 725 -60,8 43 БыстроБанк 227 58 291,4 44 Банк "РостФинанс" 225 24 837,5 45 Кредит Урал Банк 204 64 218,8 46 РН Банк 196 124 58,1 47 Алмазэргиэнбанк 191 104 83,7 48 БМ-Банк 181 26 596,2 49 "Сургутнефтегазбанк" 179 34 426,5 50 Банк "Акцепт" 177 179 -1,1

Индекс Заметности

N Наименование Индекс заметности, июнь 2026 Индекс заметности, май 2026 Изменения, % 1 Сбербанк 11 176 710 6 060 386 84,4 2 ВТБ 6 383 966 4 285 016 49,0 3 ПСБ 1 950 580 884 444 120,5 4 Альфа-Банк 1 472 444 944 819 55,8 5 Т-Банк 1 437 532 998 004 44,0 6 Совкомбанк 956 203 854 922 11,8 7 Россельхозбанк 790 712 768 301 2,9 8 Газпромбанк 690 569 495 638 39,3 9 Банк ДОМ.РФ 523 890 439 335 19,2 10 Банк УРАЛСИБ 471 732 442 636 6,6 11 Вайлдберриз Банк 318 489 247 654 28,6 12 Банк Санкт-Петербург 271 883 296 761 -8,4 13 МТС Банк 263 035 243 569 8,0 14 АБ "Россия" 232 172 11 490 1920,6 15 ОТП Банк 185 884 122 631 51,6 16 Озон Банк 149 868 69 909 114,4 17 Московский Кредитный Банк 145 061 145 165 -0,1 18 Почта банк 141 323 180 469 -21,7 19 Банк Синара 138 003 155 608 -11,3 20 Росэксимбанк 123 037 136 751 -10,0 21 КБ "Центр-инвест" 120 648 103 349 16,7 22 Ак Барс Банк 108 176 43 368 149,4 23 Банк Русский Стандарт 95 165 109 090 -12,8 24 Азиатско-Тихоокеанский Банк 91 291 28 413 221,3 25 МСП Банк 88 306 59 905 47,4 26 Банк "Точка" 74 232 111 506 -33,4 27 Абсолют Банк 69 374 35 082 97,7 28 Банк "Кубань Кредит" 62 058 52 081 19,2 29 ЮниКредит Банк 57 383 156 398 -63,3 30 РН Банк 56 759 15 609 263,6 31 Райффайзенбанк 55 329 42 874 29,1 32 Инго Банк 52 369 58 739 -10,8 33 Транскапиталбанк 51 998 36 950 40,7 34 УБРиР 48 280 68 812 -29,8 35 Свой Банк 44 567 52 135 -14,5 36 НБД-Банк 44 227 64 521 -31,5 37 ББР Банк 38 000 34 225 11,0 38 Связь-банк 36 697 511 7081,4 39 Банк ЗЕНИТ 36 171 40 737 -11,2 40 "Локо-Банк" 34 106 38 604 -11,7 41 Генбанк 32 130 1 530 2000,0 42 Новикомбанк 31 431 10 825 190,4 43 РосДорБанк 29 978 49 278 -39,2 44 Экспобанк 23 715 23 051 2,9 45 Примсоцбанк 21 322 30 293 -29,6 46 Фора-Банк 20 428 13 059 56,4 47 БМВ Банк 18 036 0 N/A 48 СДМ-Банк 16 531 43 347 -61,9 49 БМ-Банк 16 056 1 732 827,0 50 Банк Левобережный 13 551 9 183 47,6

Охват аудитории

N Название Охват аудитории, июнь 2026 Охват аудитории, май 2026 Изменения, % 1 ВТБ 293 531 434 261 961 370 12,1 2 Сбербанк 271 960 531 191 988 160 41,7 3 Альфа-Банк 125 779 979 115 405 393 9,0 4 ПСБ 110 079 011 126 584 300 -13,0 5 Т-Банк 84 894 207 88 672 207 -4,3 6 Вайлдберриз Банк 73 620 710 109 837 893 -33,0 7 Россельхозбанк 67 450 790 58 238 670 15,8 8 Газпромбанк 60 895 275 63 578 660 -4,2 9 АБ "Россия" 57 994 740 7 382 632 685,6 10 Почта банк 57 375 038 94 598 114 -39,3 11 Совкомбанк 51 751 595 57 997 200 -10,8 12 Банк ДОМ.РФ 51 277 952 46 996 931 9,1 13 Московский Кредитный Банк 29 337 292 35 705 961 -17,8 14 Озон Банк 29 268 603 36 487 698 -19,8 15 Банк УРАЛСИБ 28 272 909 26 893 926 5,1 16 Райффайзенбанк 26 541 078 29 858 108 -11,1 17 ОТП Банк 25 531 195 22 565 702 13,1 18 Инго Банк 25 390 062 15 961 002 59,1 19 МТС Банк 25 002 406 33 420 426 -25,2 20 Абсолют Банк 23 731 604 7 948 933 198,6 21 Азиатско-Тихоокеанский Банк 22 330 573 18 368 468 21,6 22 Ак Барс Банк 22 177 642 14 937 844 48,5 23 Банк "Точка" 21 536 086 27 183 440 -20,8 24 Банк Санкт-Петербург 20 902 046 27 508 115 -24,0 25 Банк Синара 17 230 819 18 159 387 -5,1 26 Банк ЗЕНИТ 17 215 498 15 079 617 14,2 27 Банк Русский Стандарт 16 981 534 16 613 194 2,2 28 БМВ Банк 15 938 879 0 N/A 29 ЮниКредит Банк 14 036 430 46 119 523 -69,6 30 Банк "Приморье" 12 304 414 11 113 786 10,7 31 Связь-банк 12 144 703 941 850 1189,5 32 ББР Банк 12 004 775 8 656 081 38,7 33 БМ-Банк 10 430 224 2 344 450 344,9 34 Новикомбанк 9 491 899 8 991 240 5,6 35 РНКБ Банк 8 951 337 1 844 081 385,4 36 МСП Банк 7 030 338 19 983 542 -64,8 37 Банк ТРАСТ 6 516 325 4 508 433 44,5 38 РосДорБанк 6 029 723 3 666 384 64,5 39 БайкалИнвестБанк 6 015 159 5 996 364 0,3 40 АКБ "Металлинвестбанк" 5 956 264 5 253 693 13,4 41 Транскапиталбанк 5 920 721 10 604 192 -44,2 42 Свой Банк 5 781 921 10 072 570 -42,6 43 Банк Интеза 5 654 905 4 903 796 15,3 44 Цифра Банк 5 370 944 10 717 015 -49,9 45 Ренессанс Кредит 5 313 211 4 572 592 16,2 46 "Мерседес-Бенц Банк Рус" 5 136 213 534 961737,6 47 БыстроБанк 5 115 230 2 107 248 142,7 48 РН Банк 5 106 523 11 987 879 -57,4 49 Фора-Банк 4 622 385 7 394 783 -37,5 50 БКС Банк 4 534 168 2 876 795 57,6

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- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 85 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: июнь 2026 год.

При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 21.07.2026.

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