Рейтинг российских банков за июнь

В июне 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг
медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и Индексу заметности занял ПСБ, по охвату аудитории - Альфа-Банк. В пятерку лидеров также вошел Т-Банк.
Сбербанк сохранил первое место, набрав 61 183 упоминания против 43 003 в мае. Вторую позицию занял ВТБ - 46 255 упоминаний (33 416 в мае), третье место занял ПСБ - 12 167 упоминаний (7 743 месяцем ранее).
Индекс заметности Сбербанка вырос на 84% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 49%, уровень заметности ПСБ вырос на 120%.
В рейтинге охвата первую строку занял ВТБ с результатом 293,5 млн (+12%, 261,9 млн в мае). На втором месте - Сбербанк с результатом 271,9 млн, показатель вырос на 42% в сравнении с предыдущим месяцем (191,9 млн). Третью строчку занял Альфа-Банк, его показатель вырос на 9% - до 125,7 млн (115,4 млн месяцем ранее).
В июне ключевые события в банковском секторе были связаны с XXIX Петербургским международным экономическим форумом, прошедшим 3-6 июня. Сбербанк провёл традиционный деловой завтрак, тема этого года - "Кризис: мифы и реальность. Что делать?". Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что за последние десять лет российская экономика продемонстрировала рост более чем на 20%, несмотря на многочисленные кризисы и внешние ограничения. Он подчеркнул, что предпринимательское сообщество является фундаментом экономики, поскольку именно бизнес формирует добавленную стоимость.
В рамках ПМЭФ Сбербанк презентовал платежный терминал НЕО, оснащенный встроенным искусственным интеллектом. Устройство объединяет ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы. НЕО стал первой в мире разработкой такого рода, созданной Сбербанком. До конца года банк намерен установить несколько тысяч новых терминалов. Как и текущие модели, НЕО поддерживает оплату банковскими картами, смартфонами, QR-кодами и биометрией.
Также в июне Сбербанк представил новый накопительный счет "Доблестный" с повышенной ставкой для ветеранов боевых действий. Счет смогут открыть действующие и новые клиенты банка до 15 сентября 2026 года. В банке отметили, что проценты будут начисляться ежемесячно на ежедневный минимальный остаток. Максимальная ставка по счету составит 12,5% годовых, но она может измениться в зависимости от ключевой ставки ЦБ РФ.
Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ-2026 представил позитивный взгляд на динамику инфляции и дал рекомендации по сбережениям для частных лиц. В Блогерской студии VK Видео в беседе с Юлией Меньшовой глава банка ВТБ заявил, что жесткая денежно-кредитная политика ЦБ дает ощутимые плоды, а финансовая система чувствует себя устойчиво, несмотря на более чем 30 тысяч санкций и вынужденные оборонные расходы. "Инфляция у нас резко идет вниз. Если она будет дальше идти так вниз, то мы скоро получим и лучшую ставку, и оживление экономики, больше кредитов безусловно, мы на это надеемся", - подчеркнул Костин.
Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова в ходе ПМЭФ подвела промежуточные итоги программы "Пушкинская карта", оператором которой банк стал с января 2026 года. "По итогам первых пяти месяцев банк выдал почти 7 миллионов карт - сегодня каждый второй молодой россиянин является участником программы и использует карту для посещения культурных мероприятий", - сообщила она. За январь-май 2026 года пользователи "Пушкинской карты" приобрели 12 миллионов билетов, а общие расходы участников программы на культурные мероприятия превысили 5,6 миллиарда рублей, из которых 2 миллиарда пришлось на кино.
Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости дал рекомендации для повышения финансовой культуры. По его словам, есть два ключевых правила, которые помогают лучше управлять личными финансами и снижать риски. Первое правило касается работы с информацией. Банкир советует доверять только первоисточникам - сведениям, публикуемым кредитными организациями и государственными ведомствами. Второе правило - найти наставника. Как выразился Пьянов, нужен ментор, способный провести по самым сложным финансовым лабиринтам. Сочетание грамотного ментора и официальной коммуникации от банка, полагает он, вполне достаточно для формирования устойчивых денежных привычек.
Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, выступая на сессии "Формирование финансовой культуры как стратегический вклад в развитие государства" в рамках ПМЭФ, обозначила приоритетные направления развития финансовой грамотности. По ее словам, по данным исследования Индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР), проводимого банком совместно с НИФИ Минфина России и Аналитическим центром НАФИ, в 2026 году банкам доверяют почти 80% россиян.
ПСБ и Страховой Дом ВСК заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве для развития страховых сервисов в интересах розничных клиентов банка. Документ подписали на полях ПМЭФ старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев и генеральный директор Страхового Дома ВСК Анна Рыбина.
Альфа-Банк и Инфомаксимум подписали соглашение в области процессной аналитики и искусственного интеллекта в рамках Петербургского международного экономического форума. В рамках соглашения компании планируют обмениваться экспертизой по вопросам применения аналитики бизнес-процессов (Process Mining), аналитики бизнес-операций (Task Mining) и искусственного интеллекта, создавать рабочие и экспертные группы, а также проводить совместные деловые мероприятия.
ВТБ и Альфа-Банк подключили сервис "Мультибанк" для юридических лиц, который позволяет работать в одном приложении со счетами в двух кредитных организациях. "Новый продукт предоставляет компаниям этого сегмента единый цифровой интерфейс, позволяющий управлять счетами разных юридических лиц своего холдинга как в Альфа-банке, так и в банке-партнере ВТБ. Функционал доступен в интернет-банке и мобильном приложении "Альфа-Бизнес", - говорится в пресс-релизе Альфа-банка.
Альфа-Банк и ДОМ.РФ разместили совместный выпуск облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ. Это уже третий совместный выпуск двух организаций объемом 55 млрд рублей. В покрытие облигаций включено более 9,6 тыс. кредитов, выданных по программам льготного ипотечного кредитования на покупку 461,6 тыс. кв. м жилья. Ставка купона по облигациям по итогам размещения установлена на уровне "ключевая ставка +1,06% годовых". Облигации включены в первый уровень котировального списка Московской биржи.
Упоминания в СМИ
|N
|Наименование
|Упоминания в СМИ, июнь 2026
|Упоминания в СМИ, май 2026
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|61 183
|43 003
|42,3
|2
|ВТБ
|46 255
|33 416
|38,4
|3
|ПСБ
|12 167
|7 743
|57,1
|4
|Альфа-Банк
|10 335
|8 867
|16,6
|5
|Т-Банк
|7 764
|6 606
|17,5
|6
|Газпромбанк
|6 979
|6 742
|3,5
|7
|Совкомбанк
|6 532
|5 547
|17,8
|8
|Россельхозбанк
|6 461
|7 547
|-14,4
|9
|МТС Банк
|3 636
|2 907
|25,1
|10
|Банк УРАЛСИБ
|3 624
|3 668
|-1,2
|11
|Банк ДОМ.РФ
|3 281
|3 282
|0,0
|12
|Почта банк
|3 148
|1 095
|187,5
|13
|ОТП Банк
|2 804
|2 321
|20,8
|14
|Московский Кредитный Банк
|2 263
|2 328
|-2,8
|15
|Банк Санкт-Петербург
|2 068
|2 627
|-21,3
|16
|Примсоцбанк
|1 875
|1 740
|7,8
|17
|Вайлдберриз Банк
|1 540
|1 645
|-6,4
|18
|МСП Банк
|1 365
|647
|111,0
|19
|ББР Банк
|1 091
|1 241
|-12,1
|20
|Ак Барс Банк
|1 038
|798
|30,1
|21
|Озон Банк
|952
|809
|17,7
|22
|Абсолют Банк
|875
|183
|378,1
|23
|Банк Синара
|791
|1 101
|-28,2
|24
|АБ "Россия"
|736
|147
|400,7
|25
|Ренессанс Кредит
|711
|1 042
|-31,8
|26
|Новикомбанк
|688
|358
|92,2
|27
|Росэксимбанк
|685
|1 238
|-44,7
|28
|КБ "Центр-инвест"
|630
|388
|62,4
|29
|Банк Русский Стандарт
|591
|629
|-6,0
|30
|Банк "Точка"
|590
|786
|-24,9
|31
|Инго Банк
|574
|942
|-39,1
|32
|Банк ЗЕНИТ
|574
|975
|-41,1
|33
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|541
|608
|-11,0
|34
|Райффайзенбанк
|516
|629
|-18,0
|35
|Банк "Приморье"
|482
|303
|59,1
|36
|Транскапиталбанк
|476
|368
|29,3
|37
|Банк Левобережный
|396
|361
|9,7
|38
|Банк "Солидарность"
|346
|123
|181,3
|39
|"Локо-Банк"
|343
|482
|-28,8
|40
|УБРиР
|320
|406
|-21,2
|41
|Банк "Кубань Кредит"
|317
|287
|10,5
|42
|ЮниКредит Банк
|284
|725
|-60,8
|43
|БыстроБанк
|227
|58
|291,4
|44
|Банк "РостФинанс"
|225
|24
|837,5
|45
|Кредит Урал Банк
|204
|64
|218,8
|46
|РН Банк
|196
|124
|58,1
|47
|Алмазэргиэнбанк
|191
|104
|83,7
|48
|БМ-Банк
|181
|26
|596,2
|49
|"Сургутнефтегазбанк"
|179
|34
|426,5
|50
|Банк "Акцепт"
|177
|179
|-1,1
Индекс Заметности
|N
|Наименование
|Индекс заметности, июнь 2026
|Индекс заметности, май 2026
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|11 176 710
|6 060 386
|84,4
|2
|ВТБ
|6 383 966
|4 285 016
|49,0
|3
|ПСБ
|1 950 580
|884 444
|120,5
|4
|Альфа-Банк
|1 472 444
|944 819
|55,8
|5
|Т-Банк
|1 437 532
|998 004
|44,0
|6
|Совкомбанк
|956 203
|854 922
|11,8
|7
|Россельхозбанк
|790 712
|768 301
|2,9
|8
|Газпромбанк
|690 569
|495 638
|39,3
|9
|Банк ДОМ.РФ
|523 890
|439 335
|19,2
|10
|Банк УРАЛСИБ
|471 732
|442 636
|6,6
|11
|Вайлдберриз Банк
|318 489
|247 654
|28,6
|12
|Банк Санкт-Петербург
|271 883
|296 761
|-8,4
|13
|МТС Банк
|263 035
|243 569
|8,0
|14
|АБ "Россия"
|232 172
|11 490
|1920,6
|15
|ОТП Банк
|185 884
|122 631
|51,6
|16
|Озон Банк
|149 868
|69 909
|114,4
|17
|Московский Кредитный Банк
|145 061
|145 165
|-0,1
|18
|Почта банк
|141 323
|180 469
|-21,7
|19
|Банк Синара
|138 003
|155 608
|-11,3
|20
|Росэксимбанк
|123 037
|136 751
|-10,0
|21
|КБ "Центр-инвест"
|120 648
|103 349
|16,7
|22
|Ак Барс Банк
|108 176
|43 368
|149,4
|23
|Банк Русский Стандарт
|95 165
|109 090
|-12,8
|24
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|91 291
|28 413
|221,3
|25
|МСП Банк
|88 306
|59 905
|47,4
|26
|Банк "Точка"
|74 232
|111 506
|-33,4
|27
|Абсолют Банк
|69 374
|35 082
|97,7
|28
|Банк "Кубань Кредит"
|62 058
|52 081
|19,2
|29
|ЮниКредит Банк
|57 383
|156 398
|-63,3
|30
|РН Банк
|56 759
|15 609
|263,6
|31
|Райффайзенбанк
|55 329
|42 874
|29,1
|32
|Инго Банк
|52 369
|58 739
|-10,8
|33
|Транскапиталбанк
|51 998
|36 950
|40,7
|34
|УБРиР
|48 280
|68 812
|-29,8
|35
|Свой Банк
|44 567
|52 135
|-14,5
|36
|НБД-Банк
|44 227
|64 521
|-31,5
|37
|ББР Банк
|38 000
|34 225
|11,0
|38
|Связь-банк
|36 697
|511
|7081,4
|39
|Банк ЗЕНИТ
|36 171
|40 737
|-11,2
|40
|"Локо-Банк"
|34 106
|38 604
|-11,7
|41
|Генбанк
|32 130
|1 530
|2000,0
|42
|Новикомбанк
|31 431
|10 825
|190,4
|43
|РосДорБанк
|29 978
|49 278
|-39,2
|44
|Экспобанк
|23 715
|23 051
|2,9
|45
|Примсоцбанк
|21 322
|30 293
|-29,6
|46
|Фора-Банк
|20 428
|13 059
|56,4
|47
|БМВ Банк
|18 036
|0
|N/A
|48
|СДМ-Банк
|16 531
|43 347
|-61,9
|49
|БМ-Банк
|16 056
|1 732
|827,0
|50
|Банк Левобережный
|13 551
|9 183
|47,6
Охват аудитории
Главные темы публикаций:
|N
|Название
|Охват аудитории, июнь 2026
|Охват аудитории, май 2026
|Изменения, %
|1
|ВТБ
|293 531 434
|261 961 370
|12,1
|2
|Сбербанк
|271 960 531
|191 988 160
|41,7
|3
|Альфа-Банк
|125 779 979
|115 405 393
|9,0
|4
|ПСБ
|110 079 011
|126 584 300
|-13,0
|5
|Т-Банк
|84 894 207
|88 672 207
|-4,3
|6
|Вайлдберриз Банк
|73 620 710
|109 837 893
|-33,0
|7
|Россельхозбанк
|67 450 790
|58 238 670
|15,8
|8
|Газпромбанк
|60 895 275
|63 578 660
|-4,2
|9
|АБ "Россия"
|57 994 740
|7 382 632
|685,6
|10
|Почта банк
|57 375 038
|94 598 114
|-39,3
|11
|Совкомбанк
|51 751 595
|57 997 200
|-10,8
|12
|Банк ДОМ.РФ
|51 277 952
|46 996 931
|9,1
|13
|Московский Кредитный Банк
|29 337 292
|35 705 961
|-17,8
|14
|Озон Банк
|29 268 603
|36 487 698
|-19,8
|15
|Банк УРАЛСИБ
|28 272 909
|26 893 926
|5,1
|16
|Райффайзенбанк
|26 541 078
|29 858 108
|-11,1
|17
|ОТП Банк
|25 531 195
|22 565 702
|13,1
|18
|Инго Банк
|25 390 062
|15 961 002
|59,1
|19
|МТС Банк
|25 002 406
|33 420 426
|-25,2
|20
|Абсолют Банк
|23 731 604
|7 948 933
|198,6
|21
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|22 330 573
|18 368 468
|21,6
|22
|Ак Барс Банк
|22 177 642
|14 937 844
|48,5
|23
|Банк "Точка"
|21 536 086
|27 183 440
|-20,8
|24
|Банк Санкт-Петербург
|20 902 046
|27 508 115
|-24,0
|25
|Банк Синара
|17 230 819
|18 159 387
|-5,1
|26
|Банк ЗЕНИТ
|17 215 498
|15 079 617
|14,2
|27
|Банк Русский Стандарт
|16 981 534
|16 613 194
|2,2
|28
|БМВ Банк
|15 938 879
|0
|N/A
|29
|ЮниКредит Банк
|14 036 430
|46 119 523
|-69,6
|30
|Банк "Приморье"
|12 304 414
|11 113 786
|10,7
|31
|Связь-банк
|12 144 703
|941 850
|1189,5
|32
|ББР Банк
|12 004 775
|8 656 081
|38,7
|33
|БМ-Банк
|10 430 224
|2 344 450
|344,9
|34
|Новикомбанк
|9 491 899
|8 991 240
|5,6
|35
|РНКБ Банк
|8 951 337
|1 844 081
|385,4
|36
|МСП Банк
|7 030 338
|19 983 542
|-64,8
|37
|Банк ТРАСТ
|6 516 325
|4 508 433
|44,5
|38
|РосДорБанк
|6 029 723
|3 666 384
|64,5
|39
|БайкалИнвестБанк
|6 015 159
|5 996 364
|0,3
|40
|АКБ "Металлинвестбанк"
|5 956 264
|5 253 693
|13,4
|41
|Транскапиталбанк
|5 920 721
|10 604 192
|-44,2
|42
|Свой Банк
|5 781 921
|10 072 570
|-42,6
|43
|Банк Интеза
|5 654 905
|4 903 796
|15,3
|44
|Цифра Банк
|5 370 944
|10 717 015
|-49,9
|45
|Ренессанс Кредит
|5 313 211
|4 572 592
|16,2
|46
|"Мерседес-Бенц Банк Рус"
|5 136 213
|534
|961737,6
|47
|БыстроБанк
|5 115 230
|2 107 248
|142,7
|48
|РН Банк
|5 106 523
|11 987 879
|-57,4
|49
|Фора-Банк
|4 622 385
|7 394 783
|-37,5
|50
|БКС Банк
|4 534 168
|2 876 795
|57,6
СКАН
- 1. Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,25% годовых
- 2. ВТБ подвел итоги годового заседания Общего собрания акционеров
- 3. В рамках ПМЭФ-2026 Сбербанк провел деловой завтрак на тему "Кризис: мифы и реальность. Что делать?"
- 4. Министерство финансов РФ перенесло сроки изменения условий программы льготного ипотечного кредитования "Семейная ипотека"
- 5. НСПК раскрыла план по выводу карт Visa и Mastercard из оборота в России
- 6. Госдума сократила до 20 число банковских карт для одного человека
- 7. Михаил Мамута назначен заместителем Председателя Банка России
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- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 85 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: июнь 2026 год.
При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 21.07.2026.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
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