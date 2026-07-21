Креатив пошел на убыль

21 июля. FINMARKET.RU - В 2025 году прирост числа организаций креативных отраслей, наблюдавшийся в 2023-2024 годах, сменился убылью, свидетельствуют расчеты экспертов Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, на которые ссылается "Коммерсант".

Численно выросли только шесть из 16 направлений "творческого" сектора экономики. Наибольший прирост числа организаций - в сфере создания программного обеспечения, наибольшая убыль - в рекламе и пиаре. Снижение общего числа субъектов креативных индустрий фиксируется на фоне обещаний их господдержки.

Весной Минэкономразвития внесло в правительство проект "Стратегии развития креативных индустрий до 2036 года" - документ предполагает формирование сквозной системы помощи отрасли - от зарождения идеи до выхода на глобальные рынки. За счет создания условий для развития сектора власти намерены увеличить вклад "творческого" бизнеса в ВВП РФ с 4,2% в 2025 году до 6% в 2030 году.

Между тем, как отметился в еще одном вышедшем докладе о креативном секторе - от ВЦИОМа, господдержка становится единственным или доминирующим источником средств для значительной части креативных проектов. Между тем "задача государства - не быть вечным инвестором, а формировать среду, в которой частный капитал начинает видеть в креативных продуктах понятные активы", полагают авторы доклада.