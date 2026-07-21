Подросткам ограничат доступ к электронным кошелькам

21 июля. FINMARKET.RU - Центробанк предлагает перекрыть еще один канал, через который мошенники вовлекают подростков в финансовые схемы, сообщают «Известия». В рамках пакета «Антифрод 3.0» несовершеннолетним могут запретить регистрировать электронные средства платежа (ЭСП) без согласия родителей. Инициатива должна усложнить использование подростков в качестве дропперов, однако эксперты предупреждают: важно точно определить, какие именно сервисы попадут под новые ограничения, чтобы они не затронули повседневные цифровые инструменты.

Поправки затронут несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Согласно обсуждаемым изменениям, для оформления электронного средства платежа потребуется согласие родителей, усыновителей или попечителей. Ввести такую норму предложил ЦБв рамках подготовки третьего пакета мер по борьбе с кибермошенничеством («Антифрод 3.0»). Минцифры направило его на межведомственное согласование.

Фактически ЦБ предлагает распространить уже действующее правило для банковских счетов на электронные средства платежа. Сейчас подростки могут оформлять электронныеи другие ЭСП без согласия родителей, поскольку они не требуют открытия счета. В Минцифры готовы поддержать инициативу после доработки документа и согласования с другими ведомствами, следует из материалов, с которыми ознакомились «Известия».