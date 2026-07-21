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21 июля 2026 года 08:57
Подросткам ограничат доступ к электронным кошелькам
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Михаил Соколов/ТАСС
21 июля. FINMARKET.RU - Центробанк предлагает перекрыть еще один канал, через который мошенники вовлекают подростков в финансовые схемы, сообщают «Известия». В рамках пакета «Антифрод 3.0» несовершеннолетним могут запретить регистрировать электронные средства платежа (ЭСП) без согласия родителей. Инициатива должна усложнить использование подростков в качестве дропперов, однако эксперты предупреждают: важно точно определить, какие именно сервисы попадут под новые ограничения, чтобы они не затронули повседневные цифровые инструменты. Поправки затронут несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Согласно обсуждаемым изменениям, для оформления электронного средства платежа потребуется согласие родителей, усыновителей или попечителей. Ввести такую норму предложил ЦБ РФ в рамках подготовки третьего пакета мер по борьбе с кибермошенничеством («Антифрод 3.0»). Минцифры направило его на межведомственное согласование. Фактически ЦБ предлагает распространить уже действующее правило для банковских счетов на электронные средства платежа. Сейчас подростки могут оформлять электронные кошельки и другие ЭСП без согласия родителей, поскольку они не требуют открытия счета. В Минцифры готовы поддержать инициативу после доработки документа и согласования с другими ведомствами, следует из материалов, с которыми ознакомились «Известия».
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, подрости.электронные, кошельки
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