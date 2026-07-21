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21 июля 2026 года 08:39
Риелторских компаний стало больше
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Анвар Галеев/ТАСС
21 июля. FINMARKET.RU - В январе-июне нынешнего года риелторский бизнес регистрировали на 25% чаще, чем в первом полугодии 2025 года, пишет "Российсая газета", ссылающаяся а данные Rusprofile. С начала года было открыто 5,186 тыс. компаний и ИП, специализирующихся на предоставлении посреднических и консультационных услуг при купле-продаже недвижимости. Годом ранее, в январе-июне 2025 года, было зарегистрировано лишь 4,152 тыс. Основная причина статистического роста числа риелторов в этом году - введение для них в конце 2025 года пониженного тарифа страховых взносов, объяснила президент "Российской гильдии риэлторов" Ирина Зырянова. без официальной регистрации, теперь оформляют ИП или небольшие компании и начинают вести бизнес открыто, отметила гендиректор агентства недвижимости "Невский Простор" Алла Шинкевич. Часть новых агентств появляется после ухода сотрудников из крупных компаний: один или несколько специалистов открывают собственную фирму. Но существенного изменения прейскурантов по этой причине ожидать не стоит.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, риелторы, регистрация
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