Ожидается ослабление платежного баланса во втором полугодии

21 июля. FINMARKET.RU - Несмотря на сильные показатели платежного баланса РФ в мае, аналитики ожидают ухудшения ситуации во внешнем секторе во втором полугодии. Если весной 2026 года рост профицита текущего счета платежного баланса поддерживался восстановлением экспорта, то теперь цены на экспортные товары снижаются при продолжающемся росте импорта. Это сочетание факторов поспособствует ослаблению курса рубля, пишет "Коммерсант", приводящий мнение аналитиков.

В Райффайзенбанке также ожидают ослабления платежного баланса во втором полугодии. "В текущей ситуации не стоит рассчитывать на улучшение экспортной выручки: несмотря на новый виток эскалации на Ближнем Востоке, дисконты Urals остаются высокими. При этом повышенный спрос на импорт, связанный с проблемами в отечественной нефтепереработке, пока сохраняется", - отметили аналитики.

Газпромбанк прогнозирует профицит счета текущих операций в 2026 году на уровне $34-38 млрд против $41,4 млрд в 2025-м. Аналитики убеждены, что в июле дальнейшее снижение экспортных цен будет ограничивать приток валютной выручки, а спрос импортеров на валюту продолжит расти. В этих условиях они ожидают сохранения курса в диапазоне 75,5-78,2 рублей/$ до конца июля и допускают его ослабление до 87-90 рублей/$ к концу года при сохранении текущих тенденций во внешней торговле.