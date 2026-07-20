Молодежь все чаще выбирает работу на производстве

20 июля. FINMARKET.RU - Стартовые оклады молодых инженеров на производстве за год выросли на 6-8%, а число вакансий без опыта в ИТ сократилось в 2,6 раза. Параллельно работодатели и профориентологи говорят о том, что молодые специалисты все чаще идут на завод за понятным графиком, ясными задачами и предсказуемым будущим, которого может не хватать в офисе и в цифровых профессиях, пишет "Российская газета"

"В последние годы мы видим стабильный рост интереса со стороны молодежи и к рабочим специальностям, и к работе на производстве", - говорит соосновательница школы выбора"Пункт Б", профориентолог Вероника Винокурова. По ее словам, молодые специалисты на консультациях все чаще признаются в усталости от цифровой жизни и в желании работать там, где виден и понятен результат, а также есть четкие границы между домом и работой.

"В промышленном секторе четко разграничены работа и личное время, задачи понятны, результат виден, а регулярность отдыха контролируется самим работодателем, что минимизирует риск выгорания из-за нарушения графиков и личных границ", - подчеркивает эксперт.

Стартовые оклады в промышленности растут, а в других сферах нет. У инженера-технолога на производстве в Москве минимальная зарплата без опыта поднялась с 60 до 65 тысяч рублей за год, у инженера-программиста станков с ЧПУ - с 80 до 85 тысяч, поделились в сервисе по поиску работы SuperJob. Для сравнения, у бухгалтера в ритейле или юриста в банковской сфере минимальные оклады за год не изменились и остались на уровне 60-70 тысяч рублей.

При этом медианная зарплата инженера-технолога с опытом 2-3 года достигает 160 тысяч рублей, а максимальная, при опыте от 3 до 5 лет, - 310 тысяч. У юриста медиана составляет 145 тысяч, а у маркетолога - 160 тысяч.

На столичном рынке труда почти 75% вакансий - квалифицированные рабочие специальности. Готовят кадры для нужд городской экономики 55 колледжей, подведомственных правительству Москвы. Популярность обучения в них растет с каждым годом. Например, в этом году 42 тысячи девятиклассников выбрали для дальнейшего обучения колледжи. Это на 6 тысяч больше, чем год назад. Как отмечают столичные власти, все девятиклассники, успешно сдавшие ОГЭ, смогут поступить на бюджетные места колледжей.