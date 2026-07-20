В ЦМАКПе предупредили об околостагфляционной ситуации

20 июля. FINMARKET.RU -России уже столкнулась с околостагфляционной ситуацией, утверждает руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов в докладе "Этюд 2. Инфляция и антиинфляционная политика". В ЦМАКПе характеризуют сложившуюся ситуацию как «разорванную» модель инфляции: часть компонентов не реагирует на денежно-кредитную политику (ДКП), а для основной массы товаров и услуг возникает дефицит спроса, что замедляет рост цен, пишут

В российской экономике сохраняются два фактора, которые снижают эффективность монетарного подавления роста ИПЦ, утверждает автор доклада. Первый связан с группой товаров, цены на которые не регулируются политикой ЦБ: бензин, регулируемые и бытовые услуги (например, тарифы ЖКХ и тарифы естественных монополий). Второй фактор – перенос в конечные цены дополнительных издержек: процентных платежей, ставок по лизингу и аренде, указывает эксперт ЦМАКПа. Автор отмечает, что сочетание высокой долговой нагрузки и локального монополизма крупных компаний приводит к тому, что повышение ставки ЦБ не замедляет инфляцию.

Белоусов пояснил "Ведомостям", что в 1-м квартале фактически уже сложилась стагфляция: инфляция оставалась высокой (5,6% на конец марта) одновременно со спадом ВВП на 0,2% год к году. На конец 2-го квартала также возможна околонулевая или отрицательная динамика экономики при инфляции свыше 6%, допускает Белоусов. Неопределенность до конца года вносят возможные вторичные эффекты дефицита топлива, повышение регулируемых тарифов с 1 октября и риски ослабления рубля, предупреждает эксперт ЦМАКПа.

Текущие показатели даже после шока на топливном рынке нельзя назвать стагфляцией, поскольку во 2-м квартале нет спада ВВП, а ИПЦ остается вблизи 5–6%, спорит директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) Александр Широв. При этом к концу года российская экономика действительно может оказаться в ситуации стагфляции, если спад ВВП составит 2%, а рост ИПЦ достигнет 7%, утверждает директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.