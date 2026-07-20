Цены на просрочку обновили максимумы с 2023 года

20 июля. FINMARKET.RU - Во 2-м квартале текущего года средняя цена продажи долгов МФО на площадке выросла до 20,89% от суммы задолженности, что стало максимальным квартальным результатом с начала 2023 года, свидетельствует аналитика электронной торговой площадки Debex..

Средняя цена по банковской цессии составила во втором квартале 11,2%, пишет "Коммерсант" . Что стало максимальным результатом со второго квартала 2023 года. Цена досудебных банковских портфелей на открытых торгах Debex выросла с 12,5% во втором квартале 2025 года до 16,8% во втором квартале 2026-го.

"По факту все понимают, что после продажи долга в среднем каждый пятый клиент готов после первых контактов начать работать с долгом, все остальные - это сложные кейсы, требующие более тщательной проработки", - поясняет финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. "Текущая высокая стоимость цессии, на наш взгляд, сохранится в краткосрочной перспективе, однако мы не экстраполируем этот рост в долгосрочную. Дальнейшая динамика будет зависеть от роста операционной эффективности профессиональных взыскателей, а также от сохранения или изменения госпошлин и иных тарифов",