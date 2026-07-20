Дефицит бюджета РФ может превысить план

20 июля. FINMARKET.RU - После 2022 года федеральная казна перешла к устойчивому дефициту: в 2023-2025 годах разрыв между доходами и расходами составлял 1,7-2,6% ВВП. В 2026-м он может достичь 3% валового внутреннего продукта, или 7 трлн рублей, ожидают в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Свои оценки его специалисты отразили в докладе "Принципы и ориентиры бюджетно-налоговой политики на послезавтра", пишут "Известия"

В законе о бюджете недостача запланирована на уровне 3,8 трлн. Однако в июле на портале "Электронный бюджет" появился новый прогноз - 4,8 трлн (при доходах в 40,3 трлн и тратах в 45,1 трлн). Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая назвала эти цифры промежуточным ориентиром, а не официальными оценками: поправки в закон власти не вносили.

Таким образом, прогноз ЦМАКП превышает обновленный показатель почти в 1,5 раза, а первоначальный - примерно в 1,8 раза. При этом уже за первые шесть месяцев нехватка средств достигла 5,7 трлн - в 1,7 раза больше, чем годом ранее.

Главное давление на доходы казны оказывает крепкий рубль, сказал изданию автор обзора, ведущий эксперт ЦМАКП Эмиль Аблаев. Из-за низкого курса доллара нефтегазовая выручка после пересчета в рубли сокращается. По той же причинеполучает меньше налогов и пошлин с импорта, даже если закупки за рубежом растут. Вместе эти поступления приносят 13-15 трлн рублей - около трети всех федеральных доходов.

Покрыватьпридется новыми займами. Впрочем, при ценах на нефть в $80-90 за баррель недостача может сократиться на 1-1,5 трлн рублей, полагают эксперты. Госдолг пока не превышает 18% ВВП, а внутренний долг даже в случае новых заимствований не выйдет за установленные в бюджете пределы. Таким образом, запас прочности у бюджетной системы есть.