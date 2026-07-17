Вложения в офисы внарезку выросли в 2,3 раза

17 июля. FINMARKET.RU - Инвесторы в первом полугодии 2026 г. потратили на приобретение офисных помещений (блоков) в бизнес-центрах в российских городах 52,1 млрд руб. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP, на которое ссылаются "Ведомости".

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года вложения в них выросли в 2,3 раза, отмечает ее руководитель отдела исследований рынка Василий Григорьев. При этом, по его словам, затраты на приобретение земельных участков под строительство офисов, а также объектов целиком, напротив, снизились год к году на 40% до 75,8 млрд руб. Как следствие, доля розничных инвестиций в общем объеме вложений за год увеличилась с 15 до 41%, резюмируют в CORE.XP.

Рост спроса на площади в различных бизнес-центрах подтверждают и другие консультанты. В компании Bright Rich | Corfac International говорят, что, например, в Москве – самом развитом с точки зрения офисной недвижимости рынке в стране – общий объем сделок с блоками составил в денежном выражении 47 млрд руб. Этот показатель за год прибавил 27%, указывают там. По данным NF Group, реализация помещений в метрах в столице за это же время увеличилась в 2,3 раза до 301 000 кв. м.

По оценкам застройщиков, наибольшим спросом по-прежнему пользуются небольшие помещения. С рынка в первую очередь уходят офисы от 50 до 300 кв. м. Рост вложений в блоки обусловлен активным выходом на рынок частных инвесторов с запросом на лоты площадью 50–250 кв. м, подтверждают в Capital Group. Реализацию таких помещений, как отмечает директор по ценообразованию и аналитике компании Pioneer Евгения Виниченко, стимулирует и активное развитие формата продажи бизнес-центров внарезку. А по словам руководителя коммерческого департамента West Wind Group Марины Гостевой, доля предложения небольших офисов для частных инвесторов существенно выросла с 2023 г. Сейчас лишь в 4% строящихся объектов есть помещения более чем на 1000 кв. м, отмечает она.

Девелоперы активнее дробят площади на небольшие лоты, чтобы ускорить продажи и снизить зависимость от дорогого заемного финансирования, поясняет коммерческий директор департамента коммерческой недвижимости «Сезар про» компании Sezar Group Павел Иншаков.