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17 июля 2026 года 09:14
К ценам приставили команду нянек
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Михаил Почуев/ТАСС
17 июля. FINMARKET.RU - Российский бизнес впервые публично выступил против отдельных положений законопроекта о сквозном мониторинге цен — предприниматели опасаются расширения доступа чиновников к коммерческой информации, пишут "Известия". В Госдуме заявили газете, что его, помимо ФНС, получат еще четыре ведомства — Минпромторг, Минсельхоз, Минэк и ФАС. В нижней палате парламента заверили: риски утечек исключены, ведь перечень будет строго ограниченным. Сквозной мониторинг позволит отслеживать стоимость товаров на всех этапах — от производителя до магазина, выявлять необоснованные наценки и анализировать причины подорожания. Законопроект вызвал недовольство у бизнеса. ТПП направила свои предложения в комитет Госдумы по промышленности и торговле (основные инициативы есть у редакции). Как пояснил «Известиям» президент делового объединения Сергей Катырин, в документе стоит закрепить исчерпывающий перечень ведомств, которые смогут получать данные о компаниях, а также ограничить его действие социально значимыми товарами. Кроме того, мониторинг цен не должен создавать риски для коммерческой тайны компаний, уверен Сергей Катырин. «Переход к сквозному мониторингу всей цепочки товародвижения позволит отслеживать не только конечные розничные цены, но и выявлять причины, факторы формирования цен (сезонность, удорожание сырья, логистики), а также этапы, на которых формируются необоснованно высокие торговые наценки», — уточнили в Госдуме. Там отметили, что если ФНС начнет предоставлять другим ведомствам доступ к данным бизнеса (доходам, расходам и прибыли), то это позволит повысить контроль за стоимостью продукции и исключить возможные манипуляции со стороны недобросовестных участников рынка. При этом доступ к информации будет строго ограничен. Данные останутся под режимом налоговой тайны и смогут раскрываться только в случаях, предусмотренных законодательством. За неправомерное разглашение сведений должностные лица будут нести ответственность, вплоть до уголовной, добавили в комитете. Кроме того, правительство утвердит отдельный перечень продовольственных товаров, цены на которые сильнее всего влияют на инфляцию (например, макароны), сообщили в ГД. Предлагаемый законопроект призван устранить слепые зоны в системе ценообразования, считает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова. Сейчас при резком росте стоимости отдельных товаров государство не всегда может оперативно определить, на каком этапе произошло подорожание и чем оно вызвано. Еще одна задача — своевременно выявлять риски дефицита. Если проблемы возникают у производителей из-за нехватки сырья, упаковки или перебоев с поставками, государство сможет заметить их до того, как это приведет к сокращению предложения в магазинах. Сквозной мониторинг поможет лучше понимать, как формируются цены, однако не решит ключевых причин инфляции, считают эксперты.
Опубликовано Финмаркет
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