Минэкономики определило степень эффективности ОЭЗ

17 июля. FINMARKET.RU - Минэкономики подготовило ежегодный отчет о результатах работы особых экономических зон, пишет " Коммерсант ".

В 2025 году оценку прошли 53, созданные до 1 июля 2024 года,- по 25 количественным и 6 расчетным показателям эффективности (включая результативность работы резидентов, рентабельность бюджетных инвестиций в инфраструктуру ОЭЗ, а также их вклад в достижение национальных целей).

Все проверенные особые экономические зоны в итоге были разбиты на три группы: эффективные (33 зоны; показатель от 80% до максимальных 100%), достаточно эффективные (19 зон; от 40% до 79%) и неэффективные (1 зона; менее 40%). Общий показатель эффективности - 94%. По итогам 2024 года он составлял 90%, 2023-го - 92%, 2022-го - 93,9%.

В Минэкономики пояснили, что улучшение 2025 года обусловлено достижением ключевых показателей деятельности ОЭЗ - ростом объема инвестиций, числа инвестпроектов и рабочих мест, а также налоговых поступлений. Кроме того, на оценке положительно сказалось развитие инфраструктуры и повышение степени ее загрузки.