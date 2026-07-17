Контроль за онлайн-продажей детских товаров могут ужесточить

17 июля. FINMARKET.RU - Общественники и бизнес-ассоциации пытаются убедить власти ужесточить контроль за продажей детских товаров в интернете, пишет " Коммерсант ". Сразу две организации обратились к федеральным властям из-за рисков, связанных с реализацией детских товаров на маркетплейсах: общественная потребительская инициатива (ОПИ) и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) . Они попросили премьер-министра Михаила Мишустина поменять подход к проверке карточек детских товаров на маркетплейсах из-за многочисленных нарушений.

Участники рынка предложили заблокировать в России китайский маркетплейс Poizon, через который продавалась не соответствующая локальным требованиям продукция, и ужесточить контроль за карточками товаров на остальных площадках. Маркетплейсы проверяют сведения на них исходя из заявленных кодов, но продавцы могут менять данные для снижения нагрузки.

Объем продаж детских товаров в 2025 году, по данным АИДТ, составил 2,1 трлн руб. Президент АИДТ Антонина Цицулина говорит, что доля онлайн-торговли в сегменте достигает 60–65%. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) говорят, что детские товары входят в десять самых популярных категорий в электронной коммерции. В январе—мае 2026 года объем их продаж составил 204,8 млрд руб., прибавив 20,3%. Это 3,5% от совокупного оборота онлайн-торговли.