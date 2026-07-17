За 2-й квартал ФНС инициировала почти четверть банкротств юрлиц

17 июля. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) во II квартале текущего года инициировала запуск 22,7% от всех банкротств в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). Это следует из статистики Федресурса, с которой ознакомились « Ведомости ». Результат оказался на 7,6 процентного пункта (п. п.) выше прошлогоднего показателя за аналогичный период. При этом данные за I квартал 2026 г. отсутствуют, сообщил представитель Федресурса. В показатель включены процедуры, инициированные всеми налоговыми органами, а не только центральным аппаратом ведомства, уточнил он. В абсолютном выражении число инициированных налоговиками банкротств во II квартале выросло почти вдвое: с 238 в апреле – июне 2025 г. до 464.

Одновременно практически зеркально снизилась доля банкротств, запущенных кредиторами: 60,4% против 68% во II квартале 2025 г. (или 1235 против 1075), следует из статистики. При этом доля должников, которые сами просят признать себя банкротами, практически не изменилась и составила 16,5% после 16,7% годом ранее.

Общее число процедур, как начальной (наблюдения), так и завершающей (конкурсного производства), также увеличилось по сравнению с результатом прошлого года, следует из статистики. Количество обращений о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства выросло во II квартале 2026 г. на 20% – до 1904 с 1574 за аналогичный период прошлого года. Число процедур наблюдения увеличилось в апреле – июне на 25% год к году – до 1584. Еще один показатель, характеризующий число банкротств, – заявления о намерении обратиться в суд с заявлением о признании должника неплатежеспособным (публикуется в профильном федеральном реестре), – увеличился на 44% до 868 публикаций по сравнению с 604, следует из данных Федресурса.

Увеличение количества компаний с неисполненными обязательствами в какой-то мере можно назвать ожидаемым на фоне роста налоговой нагрузки, говорит председатель совета, президент Союза арбитражных управляющих «Национальный центр реструктуризации и банкротства» Валерия Азбиль. При этом долги компаний, в отношении которых ФНС в 2026 г. подала заявление о банкротстве, сформировались в более ранние периоды – вероятно, что сейчас наблюдается отложенный эффект как мораториев на банкротство в 2020 и 2022 гг., так и высокой ключевой ставки банка России в 2024–2025 гг., отмечает она.

Из-за роста стоимости кредитов, усложнения логистики и снижения спроса в ряде отраслей бизнес в первую очередь направляет деньги на самые необходимые статьи – выплату зарплат и поддержание текущей деятельности, откладывая при этом платежи в бюджет, из-за чего накапливаются недоимки, к которым затем добавляются пени и штрафы, рассуждает Азбиль. Особенно уязвимыми, по ее словам, оказалисьиз сегментов строительства и девелопмента, торговли, общепита, сферы услуг, транспорта и логистики.

Рост доли банкротств, инициированных ФНС, сам по себе не означает, что налоговая задолженность компаний увеличилась в той же пропорции, так как на эту статистику могут влиять и другие факторы, полагает старший юрист практики налоговых споров и консультирования BGP Litigation Илья Прядеин. Позиция Верховного суда могла повлиять на активность ведомства в вопросе инициирования процедур банкротства, поскольку вероятность возврата денежных средств в бюджет существенно возрастает, а обычные кредиторы, напротив, становятся менее заинтересованы в финансировании процедуры, так как их шансы на погашение требований снижаются, поясняет он.

Дополнительной причиной могло стать накопление проблемных долгов, считает Прядеин. В 2025 г. число корпоративных банкротств было рекордно низким, что обусловливает динамику этого года «накопительным эффектом» просроченной задолженности за прошлые периоды, говорит он.