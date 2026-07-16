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16 июля 2026 года 10:33
Россияне все чаще дарят подарочные сертификаты на впечатления
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dpa\ТАСС
16 июля. FINMARKET.RU - За год спрос на подарочные сертификаты на впечатления вырос почти на пятую часть. Наиболее востребованы активные развлечения, СПА и гастрономия, пишет "Российская газета". По оценке CMO сервиса электронных подарочных сертификатов Giftery Аркадия Юрлова, в 2025-2026 годах количество покупок сертификатов на впечатления увеличилось на 18%. "Рост поддерживают сразу несколько факторов: расширение ассортимента впечатлений, развитие предложения за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, удобство цифровой доставки и растущий интерес к нематериальным подаркам", - поясняет он. По его словам, спрос носит сезонный характер. Пик приходится на декабрь и предновогодний период. Еще одна волна - 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. Средний чек на сертификат впечатлений, по данным Giftery, сегодня составляет около 8,6 тыс. рублей. Обычно выбирают не отдельную услугу, а полноценный подарок: программы для двоих, комплексные СПА-процедуры, индивидуальные активности или премиальные впечатления, уточняет Юрлов. При этом средний чек существенно отличается по категориям. Для активных развлечений и экстрима он составляет около 13,5 тыс. рублей, для СПА - 5,7 тыс. рублей, для гастрономических впечатлений - 2,6 тыс. рублей, для фотоуслуг - 2,4 тыс. рублей. Впрочем, за средними цифрами скрывается большой разброс цен. В активных развлечениях он особенно велик. Например, прокат каяка или один заезд на картинг обойдутся в 2-3 тыс. рублей, тогда как полет на параплане или прыжок с парашютом могут доходить до 20-30 тыс. рублей, а полет на легкомоторном самолете с инструктором - до 50 тыс. рублей. Основной объем продаж, по данным Юрлова, приходится на крупнейшие города. Москва и Московская область формируют около 31% денежного объема продаж, Санкт-Петербург и Ленинградская область - еще порядка 12%. Активный спрос наблюдается также в Республике Татарстан, Краснодарском крае, Свердловской, Новосибирской и Нижегородской областях, а также в Красноярском крае.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, сертификаты, подарки
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