Россияне все чаще дарят подарочные сертификаты на впечатления

16 июля. FINMARKET.RU - За год спрос на подарочныена впечатления вырос почти на пятую часть. Наиболее востребованы активные развлечения, СПА и гастрономия, пишет "Российская газета"

По оценке CMO сервиса электронных подарочных сертификатов Giftery Аркадия Юрлова, в 2025-2026 годах количество покупок сертификатов на впечатления увеличилось на 18%. "Рост поддерживают сразу несколько факторов: расширение ассортимента впечатлений, развитие предложения за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, удобство цифровой доставки и растущий интерес к нематериальным подаркам", - поясняет он.

По его словам, спрос носит сезонный характер. Пик приходится на декабрь и предновогодний период. Еще одна волна - 14 февраля, 23 февраля и 8 марта.

Средний чек на сертификат впечатлений, по данным Giftery, сегодня составляет около 8,6 тыс. рублей. Обычно выбирают не отдельную услугу, а полноценный подарок: программы для двоих, комплексные СПА-процедуры, индивидуальные активности или премиальные впечатления, уточняет Юрлов.

При этом средний чек существенно отличается по категориям. Для активных развлечений и экстрима он составляет около 13,5 тыс. рублей, для СПА - 5,7 тыс. рублей, для гастрономических впечатлений - 2,6 тыс. рублей, для фотоуслуг - 2,4 тыс. рублей.

Впрочем, за средними цифрами скрывается большой разброс цен. В активных развлечениях он особенно велик. Например, прокат каяка или один заезд на картинг обойдутся в 2-3 тыс. рублей, тогда как полет на параплане или прыжок с парашютом могут доходить до 20-30 тыс. рублей, а полет на легкомоторном самолете с инструктором - до 50 тыс. рублей.

Основной объем продаж, по данным Юрлова, приходится на крупнейшие города. Москва и Московская область формируют около 31% денежного объема продаж, Санкт-Петербург и Ленинградская область - еще порядка 12%. Активный спрос наблюдается также в Республике Татарстан, Краснодарском крае, Свердловской, Новосибирской и Нижегородской областях, а также в Красноярском крае.