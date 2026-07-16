Объем российского рынка ИИ-поиска может вырасти на треть

16 июля. FINMARKET.RU - Объем российского рынка ИИ-поиска в 2026 г. может увеличиться по меньшей мере на 33%, спрогнозировали опрошенные "Ведомостями" разработчики. IT-компании SocRat и "Спикател" ожидают, что его масштаб может увеличиться до 2 млрд руб. Половина – 1 млрд руб. – будет приходиться на корпоративный сектор, следует из оценки Yandex B2B Tech. Под ИИ-поиском подразумеваются решения для поиска информации в интернете и по другим внутренним системам с помощью искусственного интеллекта (ИИ).формируется за счет платных подписок, стоимость которых рассчитывается в зависимости от объема потребления и наполнения тарифов.

ИИ-поиск можно трактовать как программный продукт со встроенной в него нейросетью, куда заходит пользователь и получает не просто ссылки, а развернутый ответ, представляющий собой смесь индексации интернет-ресурсов и генерации текста, рассуждает руководитель genAI-продуктов Just AI Андрей Грабарник. Для этого сценария схема монетизации во многом повторяет ту, что уже используется в классических поисковых системах, где в ответ пользователю может быть добавлена реклама.

Скорее всего, на российском рынке будет монетизироваться безопасность выполнения поиска и доверенный источник данных, считает аналитик центра мониторинга киберугроз "Спикатела" Даниил Глушаков. Например, поиск по внутреннему документообороту компании с гарантией, что данные не покинут периметр и не будут использованы для дообучения публичных моделей, полагает он. Другой вариант - платный доступ к ИИ-поиску, который ищет только в проверенных государственных реестрах, базах, судебных решениях с фильтрацией фейков, уверен Глушаков. Еще одно большое поле для монетизации ИИ-поиска - родительский контроль, полагает эксперт