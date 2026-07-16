Блокировку снятия денег в банкоматах оставят на усмотрение банков

16 июля. FINMARKET.RU - Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил отзыв на третий пакет правительственных мер по борьбе с мошенничеством "Антифрод 3.0". Письмо было направлено в Минцифры, Минфин и Банк России в начале этой недели, пишет "Коммерсант" . Банкиры предлагают дополнить законопроект рядом пунктов, смягчающих режим блокировок, в частности дать возможность гражданину подтвердить легитимность попыток совершения операций по снятию наличных в банкоматах, если они попали под признаки мошеннических операций. Также предлагается предусмотреть право банков решать, блокировать ли операцию в соответствии с собственной системой управления рисками при условии готовности со стороны кредитной организации досудебно компенсировать суммы потери от мошенничества, и ряд других инициатив.

В Минцифры сообщили изданию, что получили письмо НСФР и предложения будут рассмотрены в установленном порядке. Вместе с тем в министерстве отметили, что "большая часть предложений не относится" к его компетенции и будет "рассматриваться профильными ведомствами".

Эксперты отмечают, что если законодатели учтут предложения НСФР, то получится менее топорное оружие против мошенников. "Законопроект в исходной редакции - это попытка перекрыть все дыры одним щитом, который бьет по своим. Мошенники умеют обходить любые запреты, а вот добросовестные банки и обычные граждане оказываются в проигрыше",- поясняет председатель комиссии по финансовой безопасности совета ТПП России Тимур Аитов. По его мнению, НСФР предлагает выровнять баланс - защита должна быть умной, а не запретительной.