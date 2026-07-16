В 2027 году объем выдач МФО может снизиться на 30%

16 июля. FINMARKET.RU - Снижение объема выдач займов микрофинансовыми организациями (МФО) в 2026 году может составить до 5% относительно предыдущего года, прибыль уменьшится на 10%, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА".

Динамика связана преимущественно с введением с 1 октября количественных ограничений, которые запрещают выдавать одному заемщику более двух займов со ставкой свыше 200% годовых, с потерей части новых клиентов, а также из-за снижения оборачиваемости микрозаймов при трансформации продуктов.

Портфель микрозаймов в 2026 году уменьшится на 10%, поскольку за 2023-2025 годы банковские и кэптивные(связанные с крупнейшими маркетплейсами и расчетными кредитными организациями) аккумулировали просрочку на балансе, которую как правило активно реализуют внешним коллекторам после трехлетнего периода. Кроме того, независимые МФО продолжат продавать просрочку на прежнем уровне для соблюдения капитальных нормативов.

Ожидается, что с марта 2027 года на рынке МФО полноценно вступят в силу требования по идентификации через Единую биометрическую систему (ЕБС) при выдаче онлайн-займов, а также с 1 апреля начнет действовать ограничение, при котором у заемщика может быть не более одного займа со ставкой свыше 100% годовых.

Введение обязательной идентификации через ЕБС затронет сегмент потребительских онлайн-займов всех МФО, который занимает порядка 85% выдачи рынка. В краткосрочной перспективе произойдет массовый отток небольших компаний, для которых затраты на внедрение ЕБС окажутся неподъемными, сказано в прогнозе.

Объем выдач оставшихся участников рынка в 2027 году может сократиться на 30%, по оценкам "Эксперт РА", из-за низкого проникновения биометрии как на рынке МФО, так и на финансовом рынке в целом. В условиях функционирования ЕБС клиенты могут быть склонны рассматривать альтернативы в виде офлайн-займов в МФО, ломбардах и неподнадзорных Банку России кредиторах в ущерб скорости и доступности онлайн-продуктов.

Важным нюансом является возможность рынка МФО минимизировать влияние от введения обязательной идентификации через ЕБС за счет заблаговременного перевода большей части клиентов с классических микрозаймов на долгосрочные кредитные линии. Заемщики, оформившие договор с кредитным лимитом, "закрепляются" в МФО и могут пользоваться лимитом без дополнительной идентификации в течение всего срока действия договора, что обусловит непрерывность выдачи займов повторным клиентам, отмечает рейтинговое агентство.

Основная просадка выдач из-за ЕБС произойдет в сегменте кэптивных и банковских МФО, где клиентам будут больше предлагаться рассрочки и банковские кредиты как альтернатива прежним низкомаржинальным микрозаймам.

Согласно ожиданиям агентства, в условиях необходимой сдачи биометрии для оформления онлайн-микрозаймов компании будут склонны меньше продавать раннюю просрочку, стараясь сохранить потенциально платежеспособных заемщиков, как следствие, портфель микрозаймов сократится слабее выдачи - на 25%.

Поскольку ожидается просадка рынка преимущественно за счет кэптивных и банковских МФО с низкомаржинальными продуктами, то влияние на прибыль будет менее драматичным - она уменьшится на 15%, сказано в прогнозе.

Количество участников рынка на протяжении 2026-2028 годов продолжит уменьшаться, агентство ожидает сокращение количества МФО за этот период почти в два раза.