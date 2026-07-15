Девелоперы переживают самый затяжной спад за десять лет

15 июля. FINMARKET.RU - Рынок жилья в России продолжает охлаждаться — объем строительных работ снижается уже пятый месяц подряд, следует из данных Росстата, которые изучили « Известия ». При этом темпы ввода жилья в эксплуатацию замедляются, а многие проекты сдают с задержками. Высокие ставки, рост стоимости строительства и слабый спрос уже создают проблемы для девелоперов. Дополнительным фактором риска станет изменение условий семейной ипотеки в октябре — программы, которая остается главным драйвером рынка новостроек.

Объем строительных работ в России в январе – мае 2026 года снизился на 7,4%, следует из данных Росстата. Показатель непрерывно сокращался на протяжении пяти месяцев. Это самый продолжительныйв отрасли со времен 2015–2016 годов, выяснили «Известия». При этом с начала года было введено почти на 22% меньше жилья, чем за аналогичный период 2025-го, следует из данных Росстата.

Максимальное падение объема строительных работ за последние 10 лет было зафиксировано в 2015 году — на 3,9%, а ввода жилья в 2016-м — на 6%, уточнила аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина. Тогда на рынок давили валютные колебания, высокая инфляция и резкое удорожание кредитов, добавил главный аналитик Инго Банка Петр Арронет. Нынешние темпы снижения, по словам экспертов, говорят о гораздо более глубоком охлаждении рынка.

С 1 февраля заработало правило «один льготный кредит на одну семью». После этого спрос на новостройки снизился, а девелоперы начали переносить запуск новых проектов, пояснил директор аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Михаил Курдюков.

С 1 октября ожидается новое ужесточение условий по семейной ипотеке. «Известия» ранее писали, что ставки для пар с одним ребенком могут вырасти до 10–12%, что, по сути, лишит возможности получить доступный кредит почти 3 млн семей. Условия могут скорректировать, но общий тренд на снижение доступности программы сохранится.

Кроме того, выдачи ипотеки сокращаются из-за действия лимитов ЦБ для заемщиков, которые направляют на обслуживание долгов больше половины дохода. На этом фоне банки отказывают по 60% заявок на жилищные кредиты.

Снижение выдач ипотеки в конечном счете охлаждает весь строительный рынок из-за падения спроса на жилье.

При этом главным фактором давления на отрасль остается высокая стоимость кредитов, отметил главный аналитик Инго Банка Петр Арронет.

При этом о массовой остановке отрасли говорить не стоит. Девелоперы продолжают запускать новые проекты, хоть и стали гораздо осторожнее оценивать их экономику и сроки выхода на рынок, отметила руководитель и управляющий партнер Ассоциации REPA Юлия Солодовникова. Компании теперь больше ориентируются не на быстрый рост, а на финансовую устойчивость и объекты с наиболее предсказуемым спросом.

В итоге рынок постепенно переходит к новой модели развития, заключил управляющий партнер ГК «Промплан» Никита Бахчеев. Пережив кризис, отрасль будет меньше зависеть от масштабных льготных программ и больше — от реального спроса, эффективности проектов и новых финансовых механизмов.