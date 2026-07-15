Логистика - реализованный прогноз

15 июля. FINMARKET.RU - Прогноз перевозчиков о росте цен на логистику из-за проблем с топливом реализовался. Доставка из Китая автотранспортом подорожала за месяц на 15-25%, при этом не столько в связи с удорожанием дизтоплива, сколько за счет роста сроков доставки из-за очередей на АЗС и погранпереходах, пишет "Коммерсант".

Переток части клиентов на море и железную дорогу вызвал скачок цен и там. Участники рынка не ждут снижения ставок до нейтрализации топливного фактора.

"Мы имеем дело не с разовым ценовым всплеском, а с системным сжатием провозных мощностей, где топливо стало спусковым крючком, но не единственной причиной", - отметил коммерческий директор Eastex Тимур Савельев. По его оценке, рост ставок продолжится как минимум до конца лета, пока разбирают слоты на август, а стабилизация возможна не раньше, чем нормализуется топливный