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15 июля 2026 года 09:51

Логистика - реализованный прогноз

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Илья Московец/ТАСС
Илья Московец/ТАСС
15 июля. FINMARKET.RU - Прогноз перевозчиков о росте цен на логистику из-за проблем с топливом реализовался. Доставка из Китая автотранспортом подорожала за месяц на 15-25%, при этом не столько в связи с удорожанием дизтоплива, сколько за счет роста сроков доставки из-за очередей на АЗС и погранпереходах, пишет "Коммерсант".

Переток части клиентов на море и железную дорогу вызвал скачок цен и там. Участники рынка не ждут снижения ставок до нейтрализации топливного фактора.

"Мы имеем дело не с разовым ценовым всплеском, а с системным сжатием провозных мощностей, где топливо стало спусковым крючком, но не единственной причиной", - отметил коммерческий директор Eastex Тимур Савельев. По его оценке, рост ставок продолжится как минимум до конца лета, пока разбирают слоты на август, а стабилизация возможна не раньше, чем нормализуется топливный рынок.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  логистика,  рынок

 
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