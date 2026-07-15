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15 июля 2026 года 08:32

Рынок ломбардов ждут рекорды в 2026 году

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dpa/ТАСС
dpa/ТАСС
15 июля. FINMARKET.RU - Текущий год обещает быть особенно успешным для ломбардов. Регуляторные ограничения в отношении микрофинансовых организаций (МФО) и банков сулят отрасли приток клиентов и рост прибыли на 60%, полагают в "Эксперт РА".

Впрочем, пишет "Коммерсант", ссылаясь на экспертов, далеко не каждый заемщик банка или МФО готов перейти в ломбард, поэтому реальные результаты могу оказаться гораздо скромнее ожиданий.

Пик роста ломбардов может быть достигнут уже в следующем году, когда требования по биометрии распространятся на весь рынок МФО, отметил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

"Если смотреть на потребительские предпочтения россиян, то на вопрос, куда они пойдут за дополнительными средствами, вначале они ставят банк, далее идут МФО, потом знакомые и друзья, далее ломбарды или поиск альтернативных вариантов", - добавил он.

"Потребитель услуг МФО привык делать все удаленно без реального предмета залога, в то время как клиент ломбарда должен им обладать и других вариантов получить деньги у него нет", - сказал управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Дальнейшее развитие рынка будет связано с рыночными факторами – ослаблением рубля и динамикой биржевых цен на драгметаллы, считает генеральный директор «Неоломбарда» Марина Бражникова. В 2026 г. на рынке ломбардов продолжится тренд прошлого года, когда объем выдач займов вырос на треть, превысив 400 млрд руб., рассказал представитель Национального объединения ломбардов, которую цитируют "Ведомости".


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  ломбарды,  рынок,  прогноз

 
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