Снижение ключевой ставки ударило по доходам россиян

15 июля. FINMARKET.RU - Зарплаты россиян растут, но кошелек этого почти не замечает. В I квартале 2026-го реальные располагаемыенаселения ушли в минус после уверенного подъема, следует из доклада ЦМАКП, на который ссылаются «Известия». Одной из причин стало снижение ключевой ставки: вслед за ней банки урезали проценты по вкладам, и привычная прибавка к семейному бюджету сократилась. Одновременно деньги съедают рост цен и тарифов ЖКХ, дорогие кредиты, а само жалованье повышается уже не так быстро, как прежде.

Зарплаты россиян в 2026-м продолжают расти — в апреле среднее начисленное жалованье приблизилось к 110 тыс. рублей, а с учетом инфляции увеличилось на 5,1% за год, следует из данных Росстата.

Но денег, которые люди могут свободно тратить, больше не стало. В I квартале реальные располагаемые доходы населения снизились на 1% после подъема в предыдущем году, говорится в том же докладе. Речь идет о сумме, которая остается после уплаты налогов, процентов по кредитам и других обязательных платежей, с поправкой на рост цен. Одной из причин в ЦМАКП называют падение прибыли от финансовых активов, прежде всего от вкладов.

С начала 2026-го ЦБ снизил ключевую с 16 до 14,25%. Вслед за ней банки начали уменьшать проценты по депозитам. В Банке России в ответ на запрос «Известий» поделились ссылкой на динамику ставок. Средний максимальный процент по вкладам в крупнейших финорганизациях в конце марта составлял 13,6% годовых — на 1,7 п. п. меньше, чем в начале года, подсчитал аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов на основе данных регулятора.

К концу июня максимальная доходность депозитов опустилась примерно до 12,8% против 15,1% в январе, отметил основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. По его расчетам, владелец вклада на 1 млн после изменений может недополучить около 23 тыс. за год. Для тех, кто привык считать такую прибыль регулярной прибавкой к доходу, такая потеря уже заметна.

Рост цен тоже давил на реальные доходы россиян в начале года. Инфляция ускорилась после повышения базовой ставки НДС, напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Одновременно начал замедляться рост зарплат. По данным Росстата, в апреле среднее начисленное жалованье увеличилось на 11% год к году против 14,4% в марте. С учетом роста цен прибавка сократилась с 8,1 до 5,1%. Если тенденция сохранится, доходы населения тоже будут расти медленнее, считает эксперт.

Дополнительное давление на семейные бюджеты оказало повышение тарифов на коммунальные услуги и дорогие кредиты. При прежнем или медленно растущем заработке людям приходится отдавать банкам всё большую часть средств, поэтому любые незапланированные расходы переносятся тяжелее, пояснил Денис Астафьев из SharesPro.

Сократились и поступления от предпринимательской деятельности. По оценке НИУ ВШЭ, в I квартале 2026-го они в реальном выражении снизились на 4,2% год к году, отметил Игорь Расторгуев из AMarkets.

Главным последствием снижения доходов станет более осторожное поведение потребителей, считает Денис Астафьев из SharesPro. Люди будут чаще откладывать крупные покупки, выбирать более дешевые товары и экономить на необязательных расходах.

В итоге рост зарплат сам по себе уже не гарантирует, что у людей становится больше денег. Пока проценты по вкладам снижаются, кредиты и обязательные платежи остаются высокими, а цены продолжают расти, прибавка быстро растворяется в повседневных расходах. Поэтому статистически россияне зарабатывают больше, но распоряжаться свободно могут меньшей частью своего дохода.