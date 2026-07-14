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14 июля 2026 года 10:45
С января вступает в силу индексация ряда соцвыплат и пенсий
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Артем Геодакян/ТАСС
14 июля. FINMARKET.RU - С января 2027 года вступает в силу плановая индексация целого ряда социальных выплат и пенсий. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал в комментарии "Российской газете", что и для кого изменится. В 2027 году страховые пенсии, как напомнил депутат, будут повышать в два этапа. Первый - с 1 февраля на уровень фактической инфляции за 2026 год. Второй - с 1 апреля, дополнительная корректировка с учетом доходов Социального фонда. Социальные пенсии и другие социальные выплаты проиндексируют единожды - 1 апреля по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера. "Для работающих пенсионеров предусмотрен отдельный механизм, - отметил Чаплин. - С 1 августа 2027 года Социальный фонд проведет беззаявительный перерасчет с учетом страховых взносов, которые перечислял работодатель". Отдельная категория - военные пенсии. По словам депутата, их плановая индексация запланирована на октябрь 2027 года. Для отдельных льготных категорий, например бывших летчиков и шахтеров, доплаты будут пересматривать четыре раза в год, добавил парламентарий. Материнский капитал и все социальные пособия индексируют с 1 февраля 2027 года. Коэффициент будут рассчитывать по уровню фактической инфляции за 2026 год, пояснил Чаплин.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, выплаты, пенсии, индексация
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