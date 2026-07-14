С января вступает в силу индексация ряда соцвыплат и пенсий

14 июля. FINMARKET.RU - С января 2027 года вступает в силу плановаяцелого ряда социальных выплат и пенсий. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал в комментарии "Российской газете" , что и для кого изменится.

В 2027 году страховые, как напомнил депутат, будут повышать в два этапа. Первый - с 1 февраля на уровень фактической инфляции за 2026 год. Второй - с 1 апреля, дополнительная корректировка с учетом доходов Социального фонда.

Социальные пенсии и другие социальныепроиндексируют единожды - 1 апреля по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера.

"Для работающих пенсионеров предусмотрен отдельный механизм, - отметил Чаплин. - С 1 августа 2027 года Социальный фонд проведет беззаявительный перерасчет с учетом страховых взносов, которые перечислял работодатель".

Отдельная категория - военные пенсии. По словам депутата, их плановая индексация запланирована на октябрь 2027 года.

Для отдельных льготных категорий, например бывших летчиков и шахтеров, доплаты будут пересматривать четыре раза в год, добавил парламентарий.

Материнский капитал и все социальные пособия индексируют с 1 февраля 2027 года. Коэффициент будут рассчитывать по уровню фактической инфляции за 2026 год, пояснил Чаплин.