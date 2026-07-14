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14 июля 2026 года 09:46
Цены на землю под строительство жилья в Москве снижаются
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Евгений Мессман/ТАСС
14 июля. FINMARKET.RU - Средняя стоимость 1 га земли под строительство жилья в Москве по итогам первого полугодия 2026 г. составила 3,6 млрд руб. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. Там уточняется, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель снизился на 12,2%, пишут "Ведомости". Но он все равно выше уровня второй половины 2025 г. на 9,1%, отмечает руководитель направления земельных активов и девелопмента компании Дмитрий Шелковский. Он напоминает, что по итогам всего прошлого года участки под девелопмент подорожали в 1,8 раза относительно 2024 г. Темпы роста цен на землю в 2026 г. замедлились, отмечает руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева. По ее словам, за последние шесть месяцев стоимость участков прибавила только 5–10%. Но в годовом выражении земля, по ее мнению, все же подорожала на 15–20% из-за нехватки ликвидных территорий. Общий объем инвестиций в участки под жилье по итогам первого полугодия 2026 г., по информации IBC Real Estate, сократился на 19% до 48 млрд руб. относительно января – июня 2025 г. Снижение ключевой ставки не привело к значительному увеличению спроса, отмечают эксперты. Застройщики сэкономили сотни миллионов рублей на проектном финансировании, что повлияло на рост числа сделок в мае-июне, говорит Ломтева. Но для рынка земли важнее ипотека: пока она недоступна, продажи жилья остаются на низком уровне, а значит, девелопер не сможет быстро вернуть кредит, поясняет она.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Москва, строительство, цены
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