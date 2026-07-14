Скидку на покупку электромобилей могут уменьшить

14 июля. FINMARKET.RU - Минпромторг обсуждает возможность корректировки программ льготного автокредитования и лизинга электромобилей и гибридов: рассматривается снижение размера скидки на покупку таких машин. Об этом "Коммерсанту" рассказали собеседники в лизинговых компаниях и автопроме.

Сейчас при покупке российских NEV-автомобилей (на новых источниках энергии) в кредит или лизинг государство субсидирует до 35% от цены, но не более 925 тыс. руб.

По словам источников издания, Минпромторг уже уведомил лизинговые компании о возможном сокращении скидки до 10%, но не более 500 тыс. руб.

В Минпромторге пояснили, что с отраслевым сообществом разрабатывается новый подход к стимулированию спроса наи гибриды российского производства в рамках программ льготного автокредитования и лизинга. Так, обсуждается возможность сохранения скидки в размере 35% именно на высоколокализованные электромобили и гибриды. Другие модели электромобилей и гибридов, которые производятся в России в рамках СПИК, также смогут продолжить участвовать в программах на базовых условиях (скидка от 10% в зависимости от категории заемщика или типа транспортного средства), добавили в министерстве. Среди активных сторонников этой идеи - производитель Evolute, который считает, что ее реализация позволит большему количеству людей воспользоваться субсидией. Решение, вероятно, будет принято до конца года.