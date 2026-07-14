Подготовлены рекомендации по найму сотрудников в возрасте 50+

14 июля. FINMARKET.RU - Минтруд разработалпо адаптации работников в возрасте 50+. Как уточнили "Российской газете" в ведомстве, на протяжении последних лет устойчиво возрастала численность занятых, а уровни занятости увеличивались почти во всех возрастных группах.

"Вместе с тем возможность профессиональной самореализации подразумевает не только сам факт занятости, но и ее качество - уровень оплаты и условия труда, соответствие занимаемой позиции полученной квалификации и другие параметры, напрямую влияющие на качество жизни и доходы людей. Для наиболее эффективного развития человеческого потенциала и обеспечения адресной помощи в профессиональном развитии, увеличения уровня вовлечения в экономику, работа строится адресно, по целевым группам: молодежь, граждане с инвалидностью, ветераны специальной военной операции. Одна из целевых групп - работники старшего возраста", - отметили в ведомстве.

"Главная цель этих рекомендаций помочь работникам и соискателям в самореализации, а работодателям - выстроить работу со старшими сотрудниками в том числе с учетом их конкурентных преимуществ. Позиции на рынке труда граждан старше 50 лет различны, а устойчивость занятости во многом зависит от сложившейся отраслевой, корпоративной и личной стратегии обновления знаний", - добавили в Минтруде.

С учетом этого выработанные рекомендации затрагивают различные модели (карьерные траектории) содействия профессиональной реализации таких работников. Есть траектории, связанные с организацией наставничества, которые позволяют опираться на лучшие практики поощрения опытных сотрудников и систематизации труда по передаче опыта и знаний, вовлечения опытных специалистов в развитие молодых сотрудников. Проработаны траектории, связанные с вовлечением в проектную деятельность, что актуально для тех сотрудников или соискателей, которые, обладая глубокой профессиональной экспертизой, имеют потребность в гибком графике. Также проработаны траектории обратного наставничества, актуальные для сотрудников и соискателей, нуждающихся в обновлении профессиональных знаний с учетом технологических изменений на рынке труда.

Бизнесу, в частности, предлагается организовать обучение работников цифровым технологиям и выделить так называемый цифровой час на самостоятельное освоение материалов в рабочее время. Кроме того, молодые коллеги могут помогать старшим обучаться новому в рамках обратного наставничества.

Предлагается скорректировать процессы найма - например, отказаться от использования в информации о вакансиях формулировок, которые могут считываться как дискриминационные.