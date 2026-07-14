Почти 20% россиян будут закрывать ипотеку на пенсии

14 июля. FINMARKET.RU - Доля заемщиков с плановым погашением ипотеки в возрасте 70-75 лет в общем объеме выдач во втором полугодии 2025 года составила 19% против 17% в первом полугодии, следует из данных Банка России. Всего за год банки оформили 966 тыс. ипотечных кредитов, из которых 661 тыс. пришлась на вторую половину года. Таким образом, около 178 тыс. заемщиков, получивших ипотеку в прошлом году, могут закрывать ее в возрасте, когда им будет за 70, пишут "Известия"

При этом в целом доля заемщиков, которые будут выплачивать жилищный кредит после 60 лет, еще выше и сейчас составляет около 65% от общего объема выдач. Это связано с тем, что в последние годы заемщики активно оформляли ипотеку на 25-30 лет: в 2025 году на такие сроки пришлось более половины жилищных кредитов.

При этом средний срок ипотечных займов постепенно сокращается, отметила директор департамента ипотечного бизнеса ПСБ Марина Заботина. По ее словам, на это повлияли снижение ставок по рыночным программам и увеличение доли базовой ипотеки в портфеле банка.

Основная причина длинных сроков - льготные ипотечные программы, отметил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. При низкой ставке увеличение срока позволяет заметно уменьшить ежемесячный платеж, поэтому заемщики не всегда стремятся закрыть такие кредиты досрочно.

Главный риск такой ситуации связан с возможным снижением доходов после выхода заемщика на пенсию, отметили в пресс-службе ЦБ. При этом ежемесячный платеж по ипотеке останется прежним, что может осложнить обслуживание кредита.

Банки при этом устанавливают собственные ограничения по возрасту заемщиков. В ПСБ и Абсолют Банке максимальный возраст заемщика на дату окончания кредита не должен превышать 70 лет, а в Банке Новиком - 65 лет.

Ограничивать выдачу ипотеки с максимальным сроком погашения в пожилом возрасте ЦБ не планирует, уточнили в пресс-службе регулятора. Основными факторами риска остаются низкие первоначальные взносы и высокая долговая нагрузка.