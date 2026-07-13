Цена топлива в РФ не упадет в ближайшие недели

13 июля. FINMARKET.RU - За первую декаду июля в России медианныена бензин АИ-92 и АИ-95 выросли на 20% и 24%, подсчитали в "Чек Индексе" на основе данных с каждой третьей АЗС в России. Эти данные приводит "Коммерсант".

По всем видам топлива на заправках наблюдается резкий рост числа покупок, в процентном выражении лидирует АИ-100. По мнению экспертов, структурные изменения в спросе не решат проблему дефицита. Темпы роста цен снизятся, но сами цены на фоне стабильно высокого спроса в ближайшие недели не упадут.

Сдвиги в структуре спроса способны лишь изменить нагрузку между отдельными сегментами рынка, но не устранить структурный дефицит, считает старший аналитик инвестиционной компании "Риком-Траст" Валерия Попова. Кроме того, отметила она, НПЗ не могут быстро скорректировать объемы выпуска: технологические процессы нельзя перенастроить за короткий срок.

До полной адаптации производства на рынке может одновременно наблюдаться избыток одного продукта и дефицит другого. Темпы удорожания топлива будут снижаться, полагает Попова, хотя цена не упадет в ближайшие недели из-за стабильно высокого спроса.