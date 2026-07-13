.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Цены на энергорынке I зоны с поставкой на вторник упали на 10%, в Сибири - на 41,5%, на Дальнем Востоке выросли на 6,7%
13 июля 2026 года 09:47
Цена топлива в РФ не упадет в ближайшие недели
|0
EPA/ТАСС
13 июля. FINMARKET.RU - За первую декаду июля в России медианные цены на бензин АИ-92 и АИ-95 выросли на 20% и 24%, подсчитали в "Чек Индексе" на основе данных с каждой третьей АЗС в России. Эти данные приводит "Коммерсант". По всем видам топлива на заправках наблюдается резкий рост числа покупок, в процентном выражении лидирует АИ-100. По мнению экспертов, структурные изменения в спросе не решат проблему дефицита. Темпы роста цен снизятся, но сами цены на фоне стабильно высокого спроса в ближайшие недели не упадут. Сдвиги в структуре спроса способны лишь изменить нагрузку между отдельными сегментами рынка, но не устранить структурный дефицит, считает старший аналитик инвестиционной компании "Риком-Траст" Валерия Попова. Кроме того, отметила она, НПЗ не могут быстро скорректировать объемы выпуска: технологические процессы нельзя перенастроить за короткий срок. До полной адаптации производства на рынке может одновременно наблюдаться избыток одного продукта и дефицит другого. Темпы удорожания топлива будут снижаться, полагает Попова, хотя цена не упадет в ближайшие недели из-за стабильно высокого спроса.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.