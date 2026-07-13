За 10 лет реальная цена маткапитала снизилась на 38%

13 июля. FINMARKET.RU - Жилищная покупательная способность материнского капитала снизилась по сравнению со своим максимальным значением в 2016 году на 38%. Номинально размер выплаты вырос за этот период с 453,026 тыс. рублей за второго ребенка до 963,243 тыс. рублей за двух детей в 2026 году, или в 2,1 раза. Но жилье за тот же период тоже выросло в цене - в 3,4 раза. Если в 2016 годубыл эквивалентен 8,4 кв. м, то в 2026 году можно было приобрести только 5,2 кв. м жилья, следует из данных Росстата и Социального фонда России, на которые ссылаются "Ведомости".

Стоит отказаться от принципа помощи только малоимущим и сосредоточиться на прямой помощи всем семьям с детьми, отметил профессор Финансового университета при правительствеАлександр Сафонов, мнение которого приводит газета. Например, предоставлять молодым семьям бесплатное муниципальное жилье с возможностью его беспроцентного выкупа, пересмотреть систему налогообложения с учетом иждивенческой нагрузки и регрессией НДФЛ и проч.

Важно помогать матерям совмещать работу и воспитание: расширять ясельные группы с одного года, продленки в школах, помощь с организацией и оплатой детского летнего отдыха, считает заведующая международной лабораторией исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова.

Помимо этих мер доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко упоминает поддержку занятости молодых семей, субсидирование государственного арендного жилья многодетных, стимулирование более коротких интервалов между рождениями, улучшение инфраструктуры для семей с детьми и создание привлекательного образа многодетных семей с реализовавшейся матерью.