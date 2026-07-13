Эффекта в 423 млрд руб. ожидают от внедрения цифрового рубля

13 июля. FINMARKET.RU - Цифровойможет дать экономике России 423 млрд рублей в год, подсчитали экономисты Центрального университета (создан в 2023 году Т-банком в партнерстве с 30 IT-компаниями). Оценка учитывает полный потенциал инструмента при широком внедрении и появлении новых продуктов на базе его инфраструктуры. Для этого цифровой рубль должен стать частью более сложного процесса - управления денежными потоками, исполнения сделки или международных расчетов, пишут "Ведомости".

Заметные эффекты для экономики в целом появятся при условии роста доли цифрового рубля в безналичных расчетах хотя бы до 20-25% от общего объема транзакций бизнеса и населения, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко.

Существенного влияния можно ожидать, если цифровой рубль будет использоваться в государственных расходах и закупках, крупных корпоративных цепочках поставок, в расчетах между предприятиями и в отдельных сегментах международной торговли, считает международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова.

Использование цифрового рубля сможет существенно снизить расходы по переводам и за торговый эквайринг, при этом в ряде операций расходы на комиссии могут снизиться в несколько раз, сказал Клисенко. Снижение комиссионных расходов для бизнеса и экономики потенциально может исчисляться сотнями миллиардов рублей ежегодно, если цифровой рубль оттянет на себя значительную долю в безналичных расчетах.