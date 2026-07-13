Контроль за импортом одежды и обуви могут ужесточить

13 июля. FINMARKET.RU - Правительство планирует усилитьза импортом недорогой одежды и обуви на фоне ухудшения положения российских производителей легкой промышленности, пишут «Известия». Проблема связана с тем, что систематическое занижение таможенной стоимости зарубежной продукции позволяет импортерам сокращать расходы на пошлины и налоги, создавая неравные условия для отечественных компаний и вытесняя их товары с рынка.

Для борьбы с такими схемами Минпромторг, ФНС и ФТС намерены создать механизм автоматического сопоставления данных о стоимости ввозимых товаров, налоговых платежах и вводе в оборот, следует из проекта протокола заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Представить результаты эксперимента ведомства должны в IV квартале 2026 года, говорится в материалах госкомиссии. В настоящее время автоматического сопоставления данных ФТС и системы маркировки не осуществляется.

Запуск эксперимента Минпромторг объясняет участившимися случаями недостоверного декларирования стоимости зарубежной продукции. По оценке ведомства, отдельные импортеры искусственно занижают цену товаров при ввозе, что позволяет сократить размер таможенных платежей и получить ценовое преимущество перед добросовестными участниками рынка.

При этом эксперты предупреждают: на первых этапах нововведение может увеличить административную нагрузку на бизнес.