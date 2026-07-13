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13 июля 2026 года 08:07
Предложение квартир в новостройках сократилось на 6,4%
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Дмитрий Ягодкин/ТАСС
13 июля. FINMARKET.RU - В первой половине 2026 года в крупных российских городах на рынке новостроек продавалось 310 тыс. квартир, что меньше на 6,4% год к году. Годом ранее показатель, напротив, демонстрировал рост на 14,9%, подсчитали в аналитическом сервисе bnMAP.pro по запросу "Коммерсанта”. Ситуация существенно изменилась в сравнении с показателями прошлого года: за первые шесть месяцев 2025 года число продаваемых квартир и апартаментов, напротив, увеличилось на 14,9% год к году, уточняют аналитики. Девелоперы не стремятся выводить на рынок новые проекты, опасаясь накопления нераспроданных объемов. Сокращение числа доступных лотов на первичном рынке фиксируется во многих российских городах-миллионниках.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, новостройки, квартиры
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