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13 июля 2026 года 08:07

Предложение квартир в новостройках сократилось на 6,4%

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Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Дмитрий Ягодкин/ТАСС
13 июля. FINMARKET.RU - В первой половине 2026 года в крупных российских городах на рынке новостроек продавалось 310 тыс. квартир, что меньше на 6,4% год к году. Годом ранее показатель, напротив, демонстрировал рост на 14,9%, подсчитали в аналитическом сервисе bnMAP.pro по запросу "Коммерсанта”. Ситуация существенно изменилась в сравнении с показателями прошлого года: за первые шесть месяцев 2025 года число продаваемых квартир и апартаментов, напротив, увеличилось на 14,9% год к году, уточняют аналитики.

Девелоперы не стремятся выводить на рынок новые проекты, опасаясь накопления нераспроданных объемов.

Сокращение числа доступных лотов на первичном рынке фиксируется во многих российских городах-миллионниках.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  новостройки,  квартиры

 
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