Июнь также отметится удешевлением базовых овощей

9 июля. FINMARKET.RU - Средняя потребительская стоимость картофеля в январе-мае 2026 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 30% - до 52,6 руб. за 1 кг, по данным Росстата.

Аналогичная ситуация складывается с другими овощами. Например, белокочанная капуста за это же время подешевела почти на 30%, до 42,3 руб. за 1 кг, репчатый лук - более чем на 22%, до 46,9 руб., столовая свекла - почти на 22%, до 45,5 руб. Все эти продукты входят в так называемый борщевой набор, пишут "Ведомости".

борщевого набора в торговых сетях сейчас действительно стоят дешевле, чем год назад, говорит председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. По его словам, этому способствовали хороший урожай прошлого года, а также работа ритейлеров по сдерживанию цен на социально значимые продукты.

Данные за июнь ведомство пока не приводит. Но, как указывают в аналитической компании NTech, тенденция на удешевление базовых овощей сохранилась и в прошедшем месяце. Средняя стоимость картофеля, по ее информации, снизилась год к году примерно на 13% до 79,5 руб. за 1 кг, капусты – на 9% до 52,4 руб., репчатого лука – на 3% до 67,9 руб., свеклы – почти на 30% до 53,8 руб., а моркови – более чем на 16% до 67,4 руб. Там также отдельно выделают огурцы и томаты, которые в июне прибавили в цене 18 и 9% до 156,7 и 253,1 руб. за 1 кг.