"Сельские агломерации" расширят охват господдержкой сельских территорий

9 июля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития обещает расширить охват господдержкой сельских территорий за счет введения в Стратегию пространственного развития понятия "сельские агломерации". Ими будут признаваться поселения с численностью населения более 1,5 тыс. человек, расположенные далее 20 км от опорных пунктов, в которых сейчас сосредоточена социальная и прочая инфраструктура. Такой шаг позволит увеличить число сельских жителей, подпадающих под действующие программы комплексного развития территорий, с 7 млн до 15 млн человек, пишет "Коммерсант".

Гендиректор фонда "Институт экономики города" Сергей Пузанов указывает, что нынешнее регулирование сельских агломераций противоречиво и размыто. Хотя термин уже упоминается в нормативных актах, его можно трактовать формально: часто статус присваивается одиночным малым городам или почти всей территории региона ради максимизации федеральных субсидий. Ситуацию усложняет то, что критерии "опорников" пересекаются с агломерациями, но не синхронизированы с ними. Дополнительный риск создает реформа местного самоуправления, пересматривающая статус поселений. На федеральном уровне, полагает эксперт, четкие критерии для обоих понятий необходимы для того, чтобы обеспечить реальное развитие агломерационных связей.