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08 июля 2026 года 10:39

В РФ вырос спрос на электромобили и гибриды

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Алена Бжахова/ТАСС
Алена Бжахова/ТАСС
Интерес к электромобилям и гибридам в июне значительно вырос в условиях проблем с топливом, следует из опроса "Коммерсанта" среди участников рынка. "Растет и трафик, и количество обращений, и контрактование",- отмечает директор по продажам новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. Особенно значительный скачок спроса - почти на 40% - отмечается со второй недели июня, уточняет коммерческий директор "Авто.ру" Даниил Шкурыгин.

Главный драйвер - не чистые электромобили, а гибриды: такие автомобили снимают часть рисков для клиента, уточняет Иванов. "Если ситуация с топливом нормализуется, владелец продолжит пользоваться автомобилем как обычным гибридом. Если ограничения сохраняются, он получает возможность часть маршрутов проходить на электротяге",- рассказывает он.

Самые востребованные гибриды, по оценке заместителя гендиректора "Авилона" Юлии Овчинниковой, в премиальном сегменте - Zeekr 9X и 8X, в более доступном - Geely, WEY и Voyah.

По данным "Автостата", в июне продажи подключаемых гибридов (PHEV) увеличились на 23% к маю и в 2,7 раза год к году, до 6,1 тыс. Чистых электромобилей (BEV) в июне было продано 748, что на 10% больше, чем месяцем ранее, но на 22% меньше, чем в июне 2025 года.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  автомобили,  продажи

 
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