В РФ вырос спрос на электромобили и гибриды

Интерес к электромобилям и гибридам в июне значительно вырос в условиях проблем с топливом, следует из опроса "Коммерсанта" среди участников рынка. "Растет и трафик, и количество обращений, и контрактование",- отмечает директор по продажам новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. Особенно значительный скачок спроса - почти на 40% - отмечается со второй недели июня, уточняет коммерческий директор "Авто.ру" Даниил Шкурыгин.

Главный драйвер - не чистые электромобили, а гибриды: такиеснимают часть рисков для клиента, уточняет Иванов. "Если ситуация с топливом нормализуется, владелец продолжит пользоваться автомобилем как обычным гибридом. Если ограничения сохраняются, он получает возможность часть маршрутов проходить на электротяге",- рассказывает он.

Самые востребованные гибриды, по оценке заместителя гендиректора "Авилона" Юлии Овчинниковой, в премиальном сегменте - Zeekr 9X и 8X, в более доступном - Geely, WEY и Voyah.

По данным "Автостата", в июнеподключаемых гибридов (PHEV) увеличились на 23% к маю и в 2,7 раза год к году, до 6,1 тыс. Чистых электромобилей (BEV) в июне было продано 748, что на 10% больше, чем месяцем ранее, но на 22% меньше, чем в июне 2025 года.