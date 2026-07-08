.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6639,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3749,5 млрд руб.
08 июля 2026 года 10:39
В РФ вырос спрос на электромобили и гибриды
|0
Алена Бжахова/ТАСС
Интерес к электромобилям и гибридам в июне значительно вырос в условиях проблем с топливом, следует из опроса "Коммерсанта" среди участников рынка. "Растет и трафик, и количество обращений, и контрактование",- отмечает директор по продажам новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. Особенно значительный скачок спроса - почти на 40% - отмечается со второй недели июня, уточняет коммерческий директор "Авто.ру" Даниил Шкурыгин. Главный драйвер - не чистые электромобили, а гибриды: такие автомобили снимают часть рисков для клиента, уточняет Иванов. "Если ситуация с топливом нормализуется, владелец продолжит пользоваться автомобилем как обычным гибридом. Если ограничения сохраняются, он получает возможность часть маршрутов проходить на электротяге",- рассказывает он. Самые востребованные гибриды, по оценке заместителя гендиректора "Авилона" Юлии Овчинниковой, в премиальном сегменте - Zeekr 9X и 8X, в более доступном - Geely, WEY и Voyah. По данным "Автостата", в июне продажи подключаемых гибридов (PHEV) увеличились на 23% к маю и в 2,7 раза год к году, до 6,1 тыс. Чистых электромобилей (BEV) в июне было продано 748, что на 10% больше, чем месяцем ранее, но на 22% меньше, чем в июне 2025 года.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, автомобили, продажи
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.