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08 июля 2026 года 10:33
По итогам года маркетплейсы не доплатят в бюджет около 690 млрд руб.
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Сергей Булкин/ТАСС
8 июля. FINMARKET.RU - Налоговым органам следует изменить подход к налогообложению экосистемы российских маркетплейсов, следует из доклада Центра налоговой политики совместно с Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН. Как пишет пишет "Коммерсант", среди предложенных авторами исследования изменений - установление обязанности по уплате НДС с продаж через маркетплейсы для всех продавцов независимо от налогового режима (в том числе для компаний и ИП на упрощенной системе налогообложения (УСН) с доходами ниже пороговых значений: 20 млн руб. в 2026 году) с наделением платформ функцией налогового агента по НДС. Среди других вариантов - запрет на применение пониженных региональных ставок УСН в отношении доходов, полученных селлерами от реализации товаров через маркетплейс за пределами регионов, в которых они установлены, ускоренное введение НДС на трансграничную торговлю по общей ставке, а также усиление информационного обмена между маркетплейсами и налоговыми органами. Эти меры стали необходимыми в связи с ростом недополученных доходов бюджета. По оценкам аналитиков, в 2026 году этот показатель может достигнуть от 440 млрд до 690 млрд руб. Но предложенные меры могут оказать и негативный эффект и не будут эффективны для бизнеса, считает руководитель Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко. На российских маркетплейсах сейчас большая часть предпринимателей - представители малого и среднего бизнеса, дополнительная налоговая нагрузка на которых может привести к росту серых схем и оттоку предпринимателей с площадок, считает он.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, маркетплейсы, ббюджет, недоплаты
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