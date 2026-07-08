По итогам года маркетплейсы не доплатят в бюджет около 690 млрд руб.

8 июля. FINMARKET.RU - Налоговым органам следует изменить подход к налогообложению экосистемы российских маркетплейсов, следует из доклада Центра налоговой политики совместно с Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН. Как пишет пишет "Коммерсант" , среди предложенных авторами исследования изменений - установление обязанности по уплате НДС с продаж черездля всех продавцов независимо от налогового режима (в том числе для компаний и ИП на упрощенной системе налогообложения (УСН) с доходами ниже пороговых значений: 20 млн руб. в 2026 году) с наделением платформ функцией налогового агента по НДС.

Среди других вариантов - запрет на применение пониженных региональных ставок УСН в отношении доходов, полученных селлерами от реализации товаров через маркетплейс за пределами регионов, в которых они установлены, ускоренное введение НДС на трансграничную торговлю по общей ставке, а также усиление информационного обмена между маркетплейсами и налоговыми органами.

Эти меры стали необходимыми в связи с ростом недополученных доходов бюджета. По оценкам аналитиков, в 2026 году этот показатель может достигнуть от 440 млрд до 690 млрд руб.

Но предложенные меры могут оказать и негативный эффект и не будут эффективны для бизнеса, считает руководитель Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко. На российских маркетплейсах сейчас большая часть предпринимателей - представители малого и среднего бизнеса, дополнительная налоговая нагрузка на которых может привести к росту серых схем и оттоку предпринимателей с площадок, считает он.