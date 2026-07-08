В РФ собираются ввести запрет на завышение цен при покупке квартир в рассрочку

8 июля. FINMARKET.RU - Власти могут запретить повышать цену на жилье при его покупке в рассрочку. Такую меру хотят добавить в законопроект о регулировании этого рынка, рассказал "Известиям" зампред ЦБ Михаил Мамута. Такая мера уже применяется при покупке других товаров в рассрочку, поэтому регулятор предлагает закрепить ее и для рынка недвижимости.

Как уточнил Мамута, соответствующее положение стоит включить в законопроект о регулировании рассрочки на жилье. Документ уже скоро могут внести в Госдуму.

"Мы категорически поддерживаем законопроект. Ждем его внесения и надеемся, что это произойдет в ближайшее время, - сообщил Мамута "Известиям".

Законопроект должен сделать условия рассрочки более прозрачными. Сейчас договоры часто составлены настолько сложно, что покупатели не всегда могут понять все детали сделки, уточнил зампред ЦБ. Кроме того, планируется установить пределы стоимости подобной услуги и ограничить размер штрафов за просрочку платежей. Ранее ЦБ сообщал, что штрафы по таким договорам могут достигать 50% от всей суммы долга. Регулятор предлагает рассчитывать их иначе - не более 20% годовых от суммы просроченного платежа, а не от всей задолженности.

Еще одно изменение касается передачи данных о рассрочках в бюро кредитных историй. Сейчас такие сведения туда не поступают, поэтому финансовые организации не могут учитывать эти обязательства при оценке долговой нагрузки клиента, уточнил вице-президент по розничным рискам Банка "Дом.РФ" Роман Евдокимов. В результате заемщик может получить ипотеку, хотя значительная часть его дохода уже уходит на другие выплаты.

Исторически доля продаж жилья с использованием рассрочки составляла 10-20%, рассказала начальник управления финансирования недвижимости "Сбера" Светлана Назарова. К концу 2024 года этот показатель вырос до 44%, однако уже с начала 2025 г. интерес к таким сделкам начал снижаться.

Сейчас на рынке есть несколько основных схем рассрочки на жилье:

классическая короткаядо ввода дома

длинная рассрочка на один-три года

рассрочка с крупными траншами

рассрочка с небольшим платежом и большим остатком

Нередко покупательв рассрочку рассчитывает, что после ее завершения он сразу получит ипотеку, пояснили в пресс-службе ЦБ. Но никаких гарантий, что банк ее одобрит, заранее дать нельзя. Даже если жилищный кредит оформят, платеж по нему может быть заметно выше ожидаемого.