За 5 месяцев коллекторы скупили рекордный за 3 года объем просроченных долгов МФО

8 июля. FINMARKET.RU -скупили в январе-мае 2026 г. просроченных долгов микрофинансовых организаций (МФО) на 48,2 млрд руб. - на 23% больше год к году и на 50%, чем за аналогичный период 2024 г. Это следует из данных сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect, который входит в финтехгруппу "Свой". Данные основаны на статистике всех электронных торговых площадок и прямых продаж, пишут "Ведомости"

Выросла и доля от выставленных на продажу долгов. Debex (онлайн-аукцион долгов) отмечает, что за 5 месяцев 2026 г. объем проданных остатков основного долга без начисленных процентов, штрафов и комиссий на торгах портфелямивырос на 75% год к году и на 149% относительно января-мая 2024 г. Сопоставимый рост показал объем инвестиций со стороны покупателей, говорит гендиректор Debex Марат Брук.

В этом году на рынке цессии (переуступка прав требования третьему лицу) МФО очень высокая активность продавцов и покупателей, отмечает коммерческий директор ID Collect Татьяна Волегова. По итогам 5 месяцев средний срок просрочки по портфелям МФО составил 234 дня - за последние годы этот показатель значительно сократился (средний за 2024 г. - 278 дня, за 5 месяцев 2024 г. - 339 дней), отмечает Волегова.

Рост объемов закрытых сделок по итогам января-мая объясняется рекордными выдачами займов МФО во второй половине 2025 г., именно сейчас на рынок вышел значительный объем молодой просрочки сроком до 180 дней, говорит управляющий директор ПКБ Павел Михмель. А из-за удорожания судебных процедур кредиторы предпочитают продавать задолженность на досудебной стадии, так как свежий досудебный долг - привлекательный актив, добавляет гендиректор "Агентства судебного взыскания" Максим Богомолов.

Как считает Брук, рекордные объемы января-мая - прямое следствие того, что покупатели освоили системное привлечение финансирования. Таких игроков становится больше, спрос устойчиво высокий, а продавцы, пользуясь этим, реализуютпо выгодным ценам, рассуждает он.

Также повышенный спрос на портфели МФО связан с неопределенностью относительно дальнейшей динамики предложения, говорит Волегова. Рынок не уверен, что на фоне ужесточения регуляторики в сфере МФО объемы выдач будут расти, поэтому стремится купить качественную просрочку в максимально возможных объемах, поясняет она.

По итогам года рынок цессии МФО может остаться на высоких значениях, но агрессивного роста предложения уже не будет, считает Брук. К концу этого года объем закрытых сделок по просрочке вырастет в пределах 10%, прогнозирует Волегова.