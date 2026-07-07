Операторы связи получат новые требования по борьбе с мошенниками

7 июля. FINMARKET.RU - Минцифры предлагает ввести для операторов связи новыепо борьбе с мошенниками: от ряда ограничений для детских сим-карт до уведомления абонентов об основаниях массовых или автоматических звонков и уточнения правил оказания услуг связи корпоративным клиентам. По оценке разработчиков проекта, затраты участников рынка на выполнение новых требований в течение шести лет после вступления документа в силу составят от 300 млн до 3 млрд рублей. В случае принятия изменения начнут действовать с 1 марта 2027 года по 31 декабря 2030 года.заявляют, что уже и так реализуют часть предложенных мер, пишет Коммерсант".

Проект ПП разработан в целях реализации закона, который вошел во второй пакет мер борьбе с кибермошенничеством, сообщил " Ведомостям " представитель Минцифры. Принятие постановления позволит расширить перечень мер, направленных на защиту граждан от мошеннических действий, что будет способствовать повышению уровня доверия к цифровым технологиям, считают в ведомстве.

Для выполнения всех новых мер, перечисленных в проекте постановления, операторам связи потребуется доработать специальное программное обеспечение, при необходимости дооснастить свои дата-центры, полагает представитель Минцифры. Кроме того, нужно будет обеспечить возможность предоставления взрослым доступа к приложениям типа «родительский контроль» на безвозмездной основе, говорит представитель ведомства.