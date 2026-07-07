Вложения в коммерческую недвижимость и землю упали почти на 15%

7 июля. FINMARKET.RU -в коммерческуюи землю упали почти на 15%. Из-за дорогих кредитов покупать офисы, торговые центры и склады инвесторам все еще невыгодно, пишут "Ведомости".

Совокупный объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость и земельные участки по итогам первого полугодия 2026 г. составил 362 млрд руб. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. Это на 14% меньше, чем было в аналогичный период прошлого года, отмечает ее руководитель департамента рынков капитала и инвестиций Микаэл Казарян. По его словам, во II квартале инвесторы потратили на приобретение офисов, торговых центров, складов и проч. на четверть меньше, чем это было в апреле – июне 2025 г. (210 млрд руб.).

В NF Group также приводят предварительные итоги, согласно которым вложения по итогам января – июня уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33% до 241 млрд руб. Рынок стал менее массовым, но более концентрированным: количество сделок снизилось, а средний чек без учета земли, напротив, вырос на 15%, объясняют в этой компании.

Несмотря на снижение ключевой ставки, стоимость заемного финансирования все еще остается высокой, объясняет отрицательную динамику руководитель группы инвестиционного анализа инвестиционной группы Accent Игорь Талалов. Доходность большинства объектов недвижимости, по его словам, не позволяет обслуживать такие кредиты. Сегодня ставка капитализации для институциональных активов составляет 11–14%, а рыночные кредиты выдаются под 17–18%, приводит пример эксперт.

Эффект от смягчения денежно-кредитной политики всегда проявляется с заметной задержкой: инвесторам нужно время, чтобы пересмотреть стратегии, объясняет директор по аренде и продажам коммерческой недвижимости девелоперской компании «Мангазея» Юлия Алякина. Настоящее оживление инвестиционной активности она ожидает не раньше 2027 г., когда ключевая ставка опустится ниже уровня капитализации объектов и на рынке появятся новые привлекательные предложения.