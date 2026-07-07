Бизнес тонет в долгах

7 июля. FINMARKET.RU - Российскийвсё глубже уходит в— и всё чаще не успевает по ним расплачиваться. За год просроченные обязательства компаний выросли почти на 20% и достигли рекордных 7 трлн рублей, следует из данных Росстата, на которые ссылаются "Известия".

Речь идет не только о кредитах, но и о расчетах с налоговой, поставщиками, подрядчиками и сотрудниками. Общий объем долгов бизнеса уже приблизился к 300 трлн — это больше ожидаемого годового ВВП страны. На компании одновременно давят дорогие кредиты, корректировка налогов и замедление экономики. В итоге всё больше денег уходит не на развитие, а на латание дыр.

Почти половина суммы — чуть больше 141 трлн — пришлась на обязательства перед поставщиками и работниками, а также платежи по налогам, сборам, пенсионному и медицинскому страхованию сотрудников. Еще почти 152 трлн составили займы и банковские кредиты.

Особенно тревожно выглядит динамика просрочки. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 18% и достигла 7 трлн, следует из данных Росстата. Это 2,4% от совокупных долгов бизнеса.

Больше всего просроченной задолженности перед поставщиками и работниками в апреле накопилось в обрабатывающих производствах — почти 2,5 трлн рублей. Далее идут торговля — 950 млрд, добыча полезных ископаемых — почти 800 млрд и строительство — 321 млрд, говорится в докладе.

Проблема не ограничивается просрочкой. Ранее «Известия» писали, что на выплату процентов компании уже направляют рекордные 37% прибыли. Самая высокая долговая нагрузка фиксируется в машиностроении, деревообработке, сфере услуг и строительстве. В последнем секторе чистые обязательства достигли 481% EBITDA, то есть почти в пять раз превысили операционную прибыль.

Один из главных факторов давления — всё еще высокая ключевая. С начала года она снизилась лишь на 1,75 п.п. — до 14,25%. Как пояснил директор по аналитике «Инго Банка» Василий Кутьин, ставка напрямую влияет на стоимость обслуживания займов: при дорогих деньгах кредиты обходятся дороже, а компаниям сложнее рефинансировать прежние обязательства.